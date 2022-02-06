Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Израиле упраздняют большинство карантинных ограничений

Воскресенье, 6 февраля 2022, 09:11
В Израиле упраздняют большинство карантинных ограничений
Фото Getty Images

Правительство Израиля на фоне снижения заболеваемости коронавирусом проголосовало за отмену большинства карантинных требований.

Источник: Times of Israel

Детали: Уже в понедельник, 7 февраля, в стране будут отменены почти все карантинные ограничения.

Реклама:

Среди прочего упраздняются "зеленые паспорта" в ресторанах, кинотеатрах, спортзалах и гостиницах. Правительство также одобрило отмену ограничений по количеству людей в магазинах, в ресторанах, теперь не будет действовать требование соблюдения дистанции между столиками.

Вакцинальный "паспорт" все еще потребуется при входе в закрытые помещения, где существует высокий риск заражения – например, речь о залах для проведения мероприятий и танцевальных клубах.

Темы: Израилькарантинкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Израиль
Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра – Лещенко
Кабмин примет решение о приостановлении безвиза с Израилем в ближайшие дни – посол
Украинские беженцы в Израиле будут получать бесплатную медпомощь до конца года   
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: