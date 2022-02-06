В Израиле упраздняют большинство карантинных ограничений

Правительство Израиля на фоне снижения заболеваемости коронавирусом проголосовало за отмену большинства карантинных требований.

Источник: Times of Israel

Детали: Уже в понедельник, 7 февраля, в стране будут отменены почти все карантинные ограничения.

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Среди прочего упраздняются "зеленые паспорта" в ресторанах, кинотеатрах, спортзалах и гостиницах. Правительство также одобрило отмену ограничений по количеству людей в магазинах, в ресторанах, теперь не будет действовать требование соблюдения дистанции между столиками.

Вакцинальный "паспорт" все еще потребуется при входе в закрытые помещения, где существует высокий риск заражения – например, речь о залах для проведения мероприятий и танцевальных клубах.