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Вероятность значительной эскалации со стороны РФ низкая – Резников

Воскресенье, 6 февраля 2022, 21:25
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ. ФОТО С FACEBOOK

Министр обороны Алексей Резников уверяет, что возможность значительной эскалации со стороны России продолжает оцениваться как низкая.

Источник: Резников, которого цитирует сайт Минобороны

Прямая речь: "Мы обладаем всей полнотой информации и реалистично оцениваем ситуацию. Сейчас может звучать много разных гипотетических оценок и прогнозов. Особенно в иностранных СМИ. Некоторые даже о вторжении России объявили, которое, правда, произошло 8 лет назад".

"Долг военных — просчитывать все возможные сценарии, даже самые плохие, и делать все должное для нейтрализации угроз. Это сейчас и происходит. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая".

Детали: По словам Резникова, все фиксируемые события являются ожидаемыми и происходят в рамках ранее объявленных прогнозов.

"На данный момент все происходит в рамках наших оценок. Через несколько дней начнется активная фаза российско-белорусских учений, которые продлятся до 20 февраля. Одновременно планируются учения части подразделений Южного военного округа РФ. Как я сообщал на брифинге в четверг, в настоящее время в Беларусь прибывают части из Восточного и Центрального военных округов РФ, за которыми мы несколько недель наблюдали. Некоторые подразделения еще на подъезде. С нашей стороны делается все необходимое для контроля подобных ситуаций", — заверил он.

Резников добавил, что беспрецедентная военная помощь от партнеров существенно повысила украинские возможности сопротивления.

"С оборонительным оружием уже активно тренируются наши военные. Это очень эффективное средство сдерживания. Также набирает обороты развертывание Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Происходит большое количество подготовительных мер с гражданами", — отметил министр.

Что предшествовалоСоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье заявил, что, по данным США, "есть очень большая вероятность того, что Владимир Путин отдаст приказ о нападении на Украину".

Один из чиновников США сказал Reuters, что в результате полномасштабного вторжения РФ Украина может потерять от 5 тысяч до 25 тысяч военнослужащих, а также от 25 тысяч до 50 тысяч гражданских. По словам официальных лиц США, если Россия вторгнется в Киев, он может пасть в течение нескольких дней.

В то же время издание The Washington Post заявило, что получило подтверждение от официальных лиц, что окно для дипломатического урегулирования кризиса, похоже, закрывается.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не верить апокалиптическим прогнозам о возможном вторжении России в Украину.

Украинская правда
Темы: РезниковвойнаРосcия


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