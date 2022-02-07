Олимпиада 2022: после третьего дня сменился лидер в медальном зачете

Швеция сдвинула Норвегию с первого места в медальном зачете после третьего дня Олимпийских игр в Пекине.

Источник: официальный сайт Олимпиады

Детали: В третий день Олимпиады прошли соревнования в 11 видах спорта, в которых было разыграно 9 комплектов медалей.

По итогам третьего дня Украина не выиграла медалей.

Этот день принес пока что наивысшее достижение для Украины на играх: Юлия Джима и Ирина Петренко заняли 10-е и 11-е место в индивидуальной гонке в биатлоне.

Кроме того, соревновательный день отметился историческим достижением нидерландской конькобежки Ирен Вюст, которая завоевала сове 5-е индивидуальное золото на пятой Олимпиаде.

Первое место в медальном зачете после третьего дня игр перехватила Швеция с тремя золотыми медалями в активе.

На втором месте расположилась ОКР (команда российского олимпийского комитета) с двумя золотыми, тремя серебрянными и двумя бронзами.

Третью позицию занимают Нидерланды с двумя золотыми, двумя серебрянными и одной бронзой.

Предыстория:

Впервые в истории сборная Украины представлена ​​на зимней Олимпиаде в рекордном количестве видов спорта – 12, а делегация состоит из 45 спортсменов.

Эксперты Gracenote и The Associated Press прогнозируют, что Украина останется на Олимпиаде без медалей.

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