Лукашенко угрожает Украине остановкой поставок энергоресурсов; НАТО создало "воздушный мост", чтобы поставлять оружие в Украину - актуальные новости 5 февраля.

О заявлениях Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Киевом и Москвой Беларусь прекратит поставки топлива и электроэнергии в Украину.

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"Если вы (Украина - ред.) столкнетесь с Россией, мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ (горюче-смазочные материалы - ред.), с Россией вместе и электричество", - заявил Лукашенко.

Также Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин обещал присвоить звание полковника армии РФ. Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент РФ не имеет такого права и считает, что это была "фигура языка".

О НАТО и Украине

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Страны НАТО установили "воздушный мост" для передачи вооружения и боеприпасов в Украину, чтобы таким образом сдержать возможное вторжение войск РФ. Сообщается, что США сообщила Конгресс о том, что планирует передать Украине пять транспортных вертолетов Ми-17, которые использовала афганская армия.

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