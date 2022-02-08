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Глава дипломатии ЕС не верит, что Путин развяжет такую ​​же войну, как Гитлер в 1941

Вторник, 8 февраля 2022, 21:52

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель считает, что Россия не решится начать полномасштабную интервенцию в Украину, сравнимую с боевыми действиями нацистской Германии против Советского Союза в 1941 году.

Источник: сайт ЕС со ссылкой на выступление Борреля в Вашингтоне

Прямая речь Борреля: "Я бы не говорил, что мы находимся перед началом полномасштабной войны, подобно Второй мировой войне. Я не думаю, что Россия намерена вторгнуться в Украину, как Гитлер напал на Советский Союз в 41-м.

Мы, безусловно, находимся в наиболее критическом моменте со времен завершения Холодной войны, но я не думаю, что мы столкнемся с незамедлительными и "классическими" боевыми действиями с использованием пехоты, оккупации городов и захвата территорий. Это не значит, что Россия не способна нанести Украине огромный ущерб, ставя свой сапог на ее землю. Но, кроме этого, есть кибернетическая война, есть политическая дестабилизация, захвачены территории Донбасса".

Детали: Глава европейской дипломатии добавил, что через концентрацию войск Россия, в частности, проверяла на прочность и слаженность НАТО и готовность к жесткому ответу.

По его словам, все страны-союзники НАТО и партнеры солидарны в оказании решительной и жесткой реакции на возможную российскую агрессию. Поэтому, по его словам, отчасти это обуславливает маловероятность полномасштабного вторжения России в Украину.

Предыстория: 

  • В противоположность мнению Борреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 8 февраля заверил, что риск возможного вторжения России все больше растет, если брать во внимание продолжение концентрации войск, боеприпасов и материально-технического обеспечения.
  • 8 февраля на территорию Румынии начали прибывать первые подразделения американского контингента, отправленного в Восточную Европу на фоне угрожающих действий России.
  • В Москве после переговоров с российским лидером Путиным французский президент Эмманюэль Макрон намекнул, что Запад может наладить диалог с Путиным, а "ближайшие дни будут решающими" в разрешении кризиса на украинских границах. По данным западных журналистов, на переговорах с Макроном Путин пообещал не совершать новых маневров вблизи Украины.
  • На пресс-конференции после переговоров Путин повторил свои тезисы, что в случае вхождения Украины в НАТО, России придется воевать с НАТО за Крым, возможно, по его словам, с применением ядерного оружия.
  • Пока Россия и Беларусь будут проводить совместные учения на территории Беларуси, Украина также проведет свои учения военных вблизи границ с Беларусью и в других частях страны.

Украинская правда
Темы: ЕСРосcияПутинвойна


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