Глава дипломатии ЕС не верит, что Путин развяжет такую ​​же войну, как Гитлер в 1941

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель считает, что Россия не решится начать полномасштабную интервенцию в Украину, сравнимую с боевыми действиями нацистской Германии против Советского Союза в 1941 году.

Источник: сайт ЕС со ссылкой на выступление Борреля в Вашингтоне

Прямая речь Борреля: "Я бы не говорил, что мы находимся перед началом полномасштабной войны, подобно Второй мировой войне. Я не думаю, что Россия намерена вторгнуться в Украину, как Гитлер напал на Советский Союз в 41-м.

Мы, безусловно, находимся в наиболее критическом моменте со времен завершения Холодной войны, но я не думаю, что мы столкнемся с незамедлительными и "классическими" боевыми действиями с использованием пехоты, оккупации городов и захвата территорий. Это не значит, что Россия не способна нанести Украине огромный ущерб, ставя свой сапог на ее землю. Но, кроме этого, есть кибернетическая война, есть политическая дестабилизация, захвачены территории Донбасса".

Детали: Глава европейской дипломатии добавил, что через концентрацию войск Россия, в частности, проверяла на прочность и слаженность НАТО и готовность к жесткому ответу.

По его словам, все страны-союзники НАТО и партнеры солидарны в оказании решительной и жесткой реакции на возможную российскую агрессию. Поэтому, по его словам, отчасти это обуславливает маловероятность полномасштабного вторжения России в Украину.

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