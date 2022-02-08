Украина проведет военные учения параллельно с Россией и Беларусью

Украинская армия 10-20 февраля будет проводить учения в разных регионах государства, чтобы подготовиться к вероятному наступлению российской армии.

Источник: министр обороны Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова на ICTV" вечером 7 февраля

Детали: Резников подчеркнул, что Россия пока еще не сформировала "ударную группировку" у границ Украины, но может сформировать ее, "для этого им понадобится до месяца".

Украина готовит свое войско и проведет учение параллельно с заявленными Россией и Беларусью совместными учениями "Союзного государства".

Прямая речь: "По состоянию на сегодняшний день вдоль всех границ Украины со стороны России, Беларуси и временно оккупированных территорий находится наземный компонент 119 тысяч воинов, если добавить воздушный и морской компонент – это будет 140 тысяч. Это 72 батальонно-тактические группы, из которых 11 находятся в Республике Беларусь.

У них учения будут с 10 по 20 февраля. Украинские Вооруженные силы тоже работают – и сегодня у нас параллельно, зеркально уже проходят учение. Я назову места, где они будут происходить. Это Ровно, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешковские пески, Чугуев, Чернигов, Сумы, Одесса.

И это только полигоны, а еще будут отдельные площадки, где с 10-го по 20-е февраля будут проходить учение украинских Вооруженных сил с отработкой возможности применения украинских и "Байракторов", и "Джавелинов", и NLAW (легкого противотанкового вооружения – ред.), которые мы недавно получили из Королевства Британии".

Детали: Министр обороны также сказал, что у Украины "число средств поражения уже больше, чем потенциальных мишеней".

"Раньше мы и мечтать не могли такое количество "Джавелинов" получать, они были запрещены для поставки в Украину… Сегодня мы получили согласие Соединенных Штатов на поставку очень интересных вещей странами Балтии – и в ближайшее время я надеюсь похвалиться перед вами, что мы получили то, о чем давно мечтали", – отметил Резников.

Напомним: Российская Федерация сконцентрировала у границ Украины более чем 100-тысячное войско под предлогом учений с Беларусью. Западные СМИ и политики с конца октября бьют тревогу из-за угрозы полномасштабного вторжения России в Украину.

В феврале этого года Россия и Беларусь проводят военные учения "Союзная решимость - 2022" на территории Беларуси, а в следующем году планируют провести учения "Щит союза - 2023" на территории России.

Для учений, заявленных на 10-20 февраля 2022 года, Россия перебросила со своих восточных территорий военных и технику: в частности С-400 "Триумф", бронеавтомобили "Тигр", боевые машины пехоты БМП-3, тягачи МТ-ЛБ, танки Т- 80БВ, САУ "Нона" и передвижные разведывательные пункты.

В то же время Россия проводит учения в Воронежской области и планирует учения в Ростовской области, которые граничат с Украиной.

Также сообщается о подкреплении оккупированных Россией территорий ОРДЛО и Крыма.

В прошлом году Россия уже демонстрировала свою мощь "внезапной проверкой" сил, с 23 апреля начала отвод войск от границ с Украиной и в оккупированном Крыму, но не отвела войска окончательно.