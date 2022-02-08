В Киеве планируют создать цифровую систему оповещения населения

Киевские городские власти выделили 11 миллионов гривен из бюджета на обновление системы оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций.

Источник: пресс-служба Киевской городской государственной администрации с комментарием заместителя главы КГГА Петра Пантелеева

Прямая речь Пантелеева: "К сожалению, некоторые элементы системы оповещения, несмотря на их рабочее состояние, не модернизировались десятки лет.

Новая система оповещения будет включать более широкий перечень каналов коммуникации, возможность дифференцированных сигналов для разных территорий и групп населения в зависимости от угрозы".

Детали: В КГГА хотят перейти от аналоговой системы оповещения к цифровой.

В 2021 году специалисты разработали концепт и проект соответствующей системы по образцу подобных систем в городах Польши, Нидерландов, США и Германии.

Кроме того, по словам Пантелеева, городские власти обновят инструкции для разных групп населения относительно порядка действий в случае чрезвычайной ситуации. Соответствующие инструкции будут разработаны также для детских садов, школ, больниц и т.д.

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