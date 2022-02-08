Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве планируют создать цифровую систему оповещения населения

Вторник, 8 февраля 2022, 21:43
В Киеве планируют создать цифровую систему оповещения населения

Киевские городские власти выделили 11 миллионов гривен из бюджета на обновление системы оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций.

Источник: пресс-служба Киевской городской государственной администрации с комментарием заместителя главы КГГА Петра Пантелеева

Прямая речь Пантелеева: "К сожалению, некоторые элементы системы оповещения, несмотря на их рабочее состояние, не модернизировались десятки лет.

Реклама:

Новая система оповещения будет включать более широкий перечень каналов коммуникации, возможность дифференцированных сигналов для разных территорий и групп населения в зависимости от угрозы".

Детали: В КГГА хотят перейти от аналоговой системы оповещения к цифровой.

В 2021 году специалисты разработали концепт и проект соответствующей системы по образцу подобных систем в городах Польши, Нидерландов, США и Германии.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, по словам Пантелеева, городские власти обновят инструкции для разных групп населения относительно порядка действий в случае чрезвычайной ситуации. Соответствующие инструкции будут разработаны также для детских садов, школ, больниц и т.д.

Предыстория: 

  • Ранее в КГГА обращались к населению, что в случае тревоги будет применен традиционный метод оповещения через аналоговые громкоговорители, а именно сигналом "Внимание всем!". Согласно действующей инструкции население должно включить телевизор или радиоприемник и следовать дальнейшим указаниям.
  • Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что система оповещения населения, которую должны применить в случае начала полномасштабной войны, была разработана еще во времена СССР.
  • С 4 февраля в столичных школах детям стали объяснять, что делать и как себя вести в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
  • В Киеве в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или военных действий можно будет использовать более 500 хранилищ и 4500 объектов двойного назначения.
  • Кличко заявлял, что в случае российского нападения главным бомбоубежищем будут коммуникации киевского метрополитена.

Украинская правда
Темы: КГГАКиеввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
КГГА
В "Киевзеленстрое" проходят обыски
Растрата на покупке генераторов: КГГА и прокуратура "скрестили копья"
Гибель людей перед закрытым укрытием: суд "окольцевал" браслетом чиновника КГГА
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: