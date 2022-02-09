Глава Нацполиции о Трухине: Это обычное ДТП, к видео с боди-камер имели доступ до 100 человек

Доступ к записям из нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика с места ДТП с участием нардепа из "Слуги народа" Александра Трухина имели около 100 человек.

Источник: комментарий председателя Нацполиции Украины Игоря Клименко во время заседания комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности

Детали: Клименко рассказал, что во время совершения ДТП не было убеждения "преступление ли это, или не преступление". Кроме того, по его словам, 23 августа, когда произошло ДТП, полиция обслуживала иностранные делегации и пыталась быстро оформлять все ДТП по городу Киеву. Информацию о том, что на место был нардеп, полиция получила через пару часов.

Прямая речь Клименко: "Каким образом информация (с боди-камеры – ред.) могла попасть или не попасть на сервер (полиции – ред.)?

Каждый сотрудник полиции по окончании смены свою боди-камеру ставит на соответствующее место и работник айти снимает с этой камеры информацию на сервер… К серверу имеет доступ большое количество сотрудников полиции. Это и те же айтишники и работники мониторинга и работники подразделений админпрактики. Это означает, что в Киеве доступ к этой информации имели около 100 человек.

Определить, кто конкретно мог снять информацию с сервера, на сегодняшний день невозможно".

Детали: Клименко предположил, что поскольку на серверах хранятся терабайты информации, то видео могло "наложиться", поскольку "ни один представитель патрульной полиции, который был допрошен, не может четко сказать, интересовался ли кто то этим видео в те дни". "Это обычное ДТП… что касается обычных ДТП, там, где обычная "админка" (административное правонарушение – ред.) могла просто накладываться информация, это один из тех моментов, которые мы исследуем в рамках служебного исследования", - сказал он.

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