Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава Нацполиции о Трухине: Это обычное ДТП, к видео с боди-камер имели доступ до 100 человек

Среда, 9 февраля 2022, 14:53
скриншот

Доступ к записям из нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика с места ДТП с участием нардепа из "Слуги народа" Александра Трухина имели около 100 человек.

Источник: комментарий председателя Нацполиции Украины Игоря Клименко во время заседания комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности

Детали: Клименко рассказал, что во время совершения ДТП не было убеждения "преступление ли это, или не преступление". Кроме того, по его словам, 23 августа, когда произошло ДТП, полиция обслуживала иностранные делегации и пыталась быстро оформлять все ДТП по городу Киеву. Информацию о том, что на место был нардеп, полиция получила через пару часов.

Прямая речь Клименко: "Каким образом информация (с боди-камеры – ред.) могла попасть или не попасть на сервер (полиции – ред.)?

Каждый сотрудник полиции по окончании смены свою боди-камеру ставит на соответствующее место и работник айти снимает с этой камеры информацию на сервер… К серверу имеет доступ большое количество сотрудников полиции. Это и те же айтишники и работники мониторинга и работники подразделений админпрактики. Это означает, что в Киеве доступ к этой информации имели около 100 человек.

Определить, кто конкретно мог снять информацию с сервера, на сегодняшний день невозможно".

Детали: Клименко предположил, что поскольку на серверах хранятся терабайты информации, то видео могло "наложиться", поскольку "ни один представитель патрульной полиции, который был допрошен, не может четко сказать, интересовался ли кто то этим видео в те дни". "Это обычное ДТП… что касается обычных ДТП, там, где обычная "админка" (административное правонарушение – ред.) могла просто накладываться информация, это один из тех моментов, которые мы исследуем в рамках служебного исследования", - сказал он.

Экономическая правда запускает ютуб-канал. Подпишись, чтобы не пропустить

Знать больше: "Я сейчас тихонько уйду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина

От зятя партнера Коломойского до "слуги народа". Кто такой Александр Трухин, ДТП с которым пытаются замять

Система будет серьезнее работать над тем, чтобы ее преступления не узнали: Обсуждаем ДТП с Трухиным

Предыстория:

  • 7 февраля в Государственном бюро расследований заявили, что по делу о "ДТП Трухина" на изученных ими материалах из видеокамер от Полтавы до Борисполя за рулем Audi A8 находилось лицо в одежде красного цвета.
  • Ранее "Украинская правда" публиковала видео с боди-камеры патрульного Сергея Петрика, который первым прибыл на оформление ДТП на Бориспольской трассе 23 августа 2021 года.
  • Согласно видео, несколько свидетелей отметили, что за рулем автомобиля-виновника ДТП был нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин (был одет в темно-синий костюм-ред). Сам нардеп это отрицал и отметил, что управлял мужчина в красной футболке.

Александр Шумилин, УП
Темы: ТрухинДТПполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили "ситуацию вокруг Украины" и "гарантии безопасности России"

видеоСтало известно, кто представит Украину на Евровидении-2022

Байден во время переговоров снова пригрозил Путину последствиями

Инцидент с американской атомной подлодкой: Россия обвиняет США

Еще три страны ЕС призвали своих граждан покинуть Украину

картаВ Украину идет антициклон Инго

Все новости...
Трухин
ДТП с Трухиным: полицейские на допросе не говорили о взятке – ГБР
Патрульный Петрик рассказал детали допроса относительно ДТП с Трухиным
В ГБР говорят, что допросили Трухина и изучили видео с камер на трассе: "за рулем – человек в красном"
Последние новости
05:45
Оккупанты на Донбассе угрожали наблюдателям ОБСЕ тюрьмой – отчет
04:57
США, Япония и Южная Корея обсудили угрозу со стороны Северной Кореи
03:56
В Канаде усиливаются Covid-протесты, несмотря на запреты
02:53
"Россия продвигает ложный нарратив" для подрыва украинского правительства – МИД Канады
01:55
Путин и Лукашенко обсудили "ситуацию вокруг Украины" и "гарантии безопасности России"
01:22
США заявили, что их подлодка не заходила в территориальные воды России
00:14
Украина и Турция обсудили угрозы в Азовском и Черном морях – МИД
23:59
Военные на Востоке готовы к чему угодно, говорит штаб ООСВоенные на Востоке готовы к любым сценариям – штаб ООС
23:38
Канада вывозит посольство из Киева во Львов
22:54
Зеленский провел переговоры с Трюдо, обсудили сдерживание РФ
Все новости...