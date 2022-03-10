Глава МАГАТЭ летит в Турцию обсудить вопросы безопасности АЭС в Украине
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси летит в Турцию, чтобы обсудить вопросы безопасности АЭС и других ядерных объектов Украины. 10 марта в Анталии запланирован Анатолийский дипломатический форум.
Источник: пост Гросси в Twitter
Прямая речь Гросси: "Я на пути в Анталию, Турция, чтобы обсудить насущный вопрос обеспечения безопасности и сохранности ядерных объектов Украины".
Детали: Он также выложил в Twitter свое фото из самолета.
I am on my way to Antalya, #Turkey, to discuss the urgent issue of ensuring the safety and security of #Ukraine’s nuclear facilities. pic.twitter.com/v7bKm3BRwJ— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 10, 2022
Что было раньше: Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что 10 марта в Анталии состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России.
Предыстория:
- 9 марта в результате действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась без электроснабжения.
- Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергопитания. Город Славутич тоже обесточен.
- Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передачу данных в МАГАТЭ.
- Позже обесточенную из-за действий российских войск ЧАЭС подключили к резервным дизельным-генераторам, они обеспечат питание в течение 48 часов.1
- 10 марта в Офисе президента заявили, что ситуация на Чернобыльской АЭС опасная, поскольку станция из-за действий оккупантов осталась без энергоснабжения, и сейчас никто не понимает, что там происходит.
- НЭК "Укрэнерго" заявила, что готова немедленно приступить к ремонту линии энергоснабжения Чернобыльской АЭС – ждет только "зеленого коридора".