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Глава МАГАТЭ летит в Турцию обсудить вопросы безопасности АЭС в Украине

Ирина БалачукЧетверг, 10 марта 2022, 09:54
Глава МАГАТЭ летит в Турцию обсудить вопросы безопасности АЭС в Украине
Фото c Twitter IAEA - International Atomic Energy Agency

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси летит в Турцию, чтобы обсудить вопросы безопасности АЭС и других ядерных объектов Украины. 10 марта в Анталии запланирован Анатолийский дипломатический форум.

Источник: пост Гросси в Twitter

Прямая речь Гросси: "Я на пути в Анталию, Турция, чтобы обсудить насущный вопрос обеспечения безопасности и сохранности ядерных объектов Украины".

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Детали: Он также выложил в Twitter свое фото из самолета.

Что было раньше: Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что 10 марта в Анталии состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России.

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Темы: АЭСУкраинавойнаЧернобыль
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