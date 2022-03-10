Глава МАГАТЭ летит в Турцию обсудить вопросы безопасности АЭС в Украине

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси летит в Турцию, чтобы обсудить вопросы безопасности АЭС и других ядерных объектов Украины. 10 марта в Анталии запланирован Анатолийский дипломатический форум.

Источник: пост Гросси в Twitter

Прямая речь Гросси: "Я на пути в Анталию, Турция, чтобы обсудить насущный вопрос обеспечения безопасности и сохранности ядерных объектов Украины".

Детали: Он также выложил в Twitter свое фото из самолета.

I am on my way to Antalya, #Turkey, to discuss the urgent issue of ensuring the safety and security of #Ukraine’s nuclear facilities. pic.twitter.com/v7bKm3BRwJ — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 10, 2022

Что было раньше: Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что 10 марта в Анталии состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России.

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