Глава МАГАТЕ летить до Туреччини обговорити питання безпеки АЕС в Україні
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі летить до Туреччини, щоб обговорити питання безпеки АЕС та інших ядерних об'єктів України. 10 березня в Анталії запланований Анатолійський дипломатичний форум.
Джерело: пост Гроссі у Twitter
Пряма мова Гроссі: "Я на шляху до Анталії, Туреччина, щоб обговорити нагальне питання забезпечення безпеки та збереження ядерних об'єктів України".
Деталі: Він також виклав у Twitter своє фото із літака.
I am on my way to Antalya, #Turkey, to discuss the urgent issue of ensuring the safety and security of #Ukraine’s nuclear facilities. pic.twitter.com/v7bKm3BRwJ— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 10, 2022
Що було раніше: Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що 10 березня в Анталії відбудеться тристороння зустріч глав МЗС Туреччини, України та Росії.
Передісторія:
- 9 березня внаслідок дій російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася без електропостачання.
- Бойові дії тривають, що наразі унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення. Місто Славутич також знеструмлено.
- Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС припинили передачу даних до МАГАТЕ.
- Згодом знеструмлену через дії російських військ ЧАЕС підключили до резервних дизельних-генераторів, вони забезпечать живлення протягом 48 годин.
- 10 березня в Офісі президента заявили, що ситуація на Чорнобильській АЕС є небезпечною, оскільки станція через дії окупантів залишилася без енергопостачання, і зараз ніхто не розуміє, що там відбувається.
- НЕК "Укренерго" заявила, що готова негайно розпочати ремонт лінії енергопостачання Чорнобильської АЕС – чекає лише "зеленого коридору".