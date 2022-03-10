Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МАГАТЕ летить до Туреччини обговорити питання безпеки АЕС в Україні

Ірина БалачукЧетвер, 10 березня 2022, 10:54
Фото з Twitter IAEA - International Atomic Energy Agency

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі летить до Туреччини, щоб обговорити питання безпеки АЕС та інших ядерних об'єктів України. 10 березня в Анталії запланований Анатолійський дипломатичний форум.

Джерело: пост Гроссі у Twitter

Пряма мова Гроссі: "Я на шляху до Анталії, Туреччина, щоб обговорити нагальне питання забезпечення безпеки та збереження ядерних об'єктів України".

Деталі: Він також виклав у Twitter своє фото із літака.

Що було раніше: Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що 10 березня в Анталії відбудеться тристороння зустріч глав МЗС Туреччини, України та Росії.

Передісторія: 

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: АЕСУкраїнавійнаЧорнобиль
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Відмова від НАТО та звільнення захоплених після 24 лютого територій: ЗМІ розкрили деталі мирної угоди з РФ

відеоЗеленський запропонував американцям створити новий союз

США і НАТО відправляють в Україну системи протиповітряної оборони - CNN

Україна стала частиною енергетичної системи Євросоюзу

відеоЗеленський попросив у США системи ППО як альтернативу закриттю неба

Росію виключили з Ради Європи

Усі новини...
АЕС
МАГАТЕ втратило зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС
США не заборонили імпорт урану з Росії – ЗМІ
Кулеба пообіцяв затягати по судах російських окупантів за захоплення АЕС
Останні новини
18:59
відеоМера Мелітополя звільнили з російського полону
18:57
В ОП прокоментували "мирну угоду" від FT: запит російської сторони
18:56
Внаслідок обстрілу у Рубіжному загинули двоє
18:54
Зірковий кіт Степан із Харкова вийшов на зв’язок після 2 тижнів "мовчання"
18:49
Приватбанк скасував комісії за прийом платежів картками через Liqpay
18:44
В РФ вигадали, як будуть націоналізовувати "недружні" західні корпорації
18:38
аудіоНіколи не забуду напис на паркані "не*#й шастать – окупанти по телефону
18:37
Після початку війни з російського App Store зникло майже 7 тисяч додатків. Але пішли не всі техногіганти
18:37
Російські окупанти вбили бойового медика і матір-героїню 12-ти дітей
18:37
Невідомі намагаються заволодіти формою рятувальників – ДСНС попереджають про провокації
Усі новини...