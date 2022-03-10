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Глава МАГАТЕ летить до Туреччини обговорити питання безпеки АЕС в Україні

Ірина БалачукЧетвер, 10 березня 2022, 09:54
Глава МАГАТЕ летить до Туреччини обговорити питання безпеки АЕС в Україні
Фото з Twitter IAEA - International Atomic Energy Agency

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі летить до Туреччини, щоб обговорити питання безпеки АЕС та інших ядерних об'єктів України. 10 березня в Анталії запланований Анатолійський дипломатичний форум.

Джерело: пост Гроссі у Twitter

Пряма мова Гроссі: "Я на шляху до Анталії, Туреччина, щоб обговорити нагальне питання забезпечення безпеки та збереження ядерних об'єктів України".

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Деталі: Він також виклав у Twitter своє фото із літака.

Що було раніше: Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що 10 березня в Анталії відбудеться тристороння зустріч глав МЗС Туреччини, України та Росії.

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Теми: АЕСУкраїнавійнаЧорнобиль
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