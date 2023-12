Глава МАГАТЕ летить до Туреччини обговорити питання безпеки АЕС в Україні

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі летить до Туреччини, щоб обговорити питання безпеки АЕС та інших ядерних об'єктів України. 10 березня в Анталії запланований Анатолійський дипломатичний форум.

Джерело: пост Гроссі у Twitter

Пряма мова Гроссі: "Я на шляху до Анталії, Туреччина, щоб обговорити нагальне питання забезпечення безпеки та збереження ядерних об'єктів України".

Деталі: Він також виклав у Twitter своє фото із літака.

I am on my way to Antalya, #Turkey, to discuss the urgent issue of ensuring the safety and security of #Ukraine’s nuclear facilities. pic.twitter.com/v7bKm3BRwJ