США не будут отправлять военных, даже если Россия применит химическое оружие в Украине
В Белом доме сказали, что американских военных не будут отправлять в Украину даже в случае, если российские оккупанты применят химическое оружие в войне против Украины.
Источник: брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки
Прямая речь журналистки: "Может ли стать применение Россией химического оружия в Украине "красной линией" для США, чтобы непосредственно привлечь американскую армию?"
Прямая речь Псаки: "Мы уже непосредственно вовлечены: мы оказываем вооруженную помощь, которая стоит несколько миллиардов долларов, гуманитарную помощь и т.д.
Чтобы американские военнослужащие приехали в Украину и были непосредственно вовлечены в войну против России – таких намерений у нас нет.
Решение президента США, что он не будет посылать американских военных в Украину для войны с российской армией, не изменилось".
Детали: Пресс-секретарь сказала, что вовлечение американской армии в российско-украинскую войну грозит серьезной эскалацией на уровне всего Североатлантического альянса и, соответственно, всего мира. США не считают, что это будет соответстовать интересам США и международной безопасности.
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Псаки добавила, что у американской разведки есть четкие данные по разработке Россией собственных образцов биологического и химического оружия. Однако нет никаких доказательств или признаков того, что украинская власть когда-либо пыталась разрабатывать биологическое или химическое оружие.
Как раз США обеспокоены, что российские оккупанты могут применить химическое оружие в войны против Украины, но создав определенную провокацию для его применения. Поэтому она отметила, что Россия умышленно безосновательно обвиняет Украину в разработке биологического оружия, чтобы попытаться избежать ответственности за свои военные преступления по использованию запрещенного оружия.
Напомним: Российская армия помогала режиму президента Башара аль-Ассада в использовании химического оружия.
Предыстория:
- Ранее Псаки заявила, что Россия готовится к применению химического оружия в Украине.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал 10 марта, что обеспокоен возможной химической атакой со стороны российских войск в Украине.
- 9 марта британские журналисты опубликовали материал, что западные чиновники опасаются возможной подготовкой российскими оккупантами фейка для применения химического оружия в Украине.
- В российском минобороны 10 марта распространили фейковые нарративы, что оккупационные войска в Украине якобы разоблачили тайную разработку американцами биологического оружия. Как будто, украинские власти заражали перелетных птиц смертельными вирусами и отпускали в Россию. Кроме того, в российском минобороны заявили, что якобы Украина проводила в своих лабораториях эксперименты со штаммами коронавируса.