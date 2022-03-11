На ЧАЭС Путин готовит теракт, чтобы обвинить Украину – ГУР

Саркофаг над четвертым энергоблоком на ЧАЭС. Фото: getty images

Украинская разведка располагает данными, что русские оккупанты готовятся совершить теракт в "зоне отчуждения" в Чернобыле, чтобы обвинить Украину.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны

Дословно: "По имеющейся информации, Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции.

На контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются перевести на Украину.

То есть, не получив желаемый результат от наземной военной операции и прямых переговоров, Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества ради уступок по поддержке Украины.

Сейчас и Украина, и мир, и сама Россия понимают, что заявления о причастности Украины к созданию ядерной опасности – только постановка по бездарному сценарию".

Детали: На данный момент, станция обесточена и отключена от систем мониторинга Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ).

Русские оккупанты не допускают украинскую ремонтную бригаду. Вместо этого туда зашли так называемые "специалисты по атомной энергетике" из Беларуси, но под их видом заходят группы российских диверсантов для организации теракта.

Для пропаганды русские захватчики готовят фейковые доказательства причастности украинских защитников к теракту.

Якобы на территории аэропорта ГП "Антонов" в Гостомеле разведчики ГУР заметили автомобили-рефрижераторы русских оккупационных войск. По имеющимся данным украинской разведки, россияне собирают в них тела погибших украинских солдат, чтобы завезти их на ЧАЭС и показать как якобы "убитых диверсантов Украины" для пропаганды.

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