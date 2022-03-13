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Горсовет Мелитополя называет и.о мэра от оккупантов государственной изменницей

"Украинская правда"Воскресенье, 13 марта 2022, 12:24

Мелитопольский городской совет провел внеочередную сессию, где обратились к генеральному прокурору с призывом начать досудебное расследование о государственной измене относительно создания оккупационной администрации представителями партии "Оппозиционный блок".

Источник: Сайт городского совета Мелитополя

Дословно: "Оккупационные войска Российской Федерации пытаются незаконным способом создать оккупационную администрацию города Мелитополь.

Для этого депутата Мелитопольского городского совета от "Оппозиционного блока" Галину Данильченко оккупанты объявили исполняющим обязанности городского головы".

Детали: Городские депутаты призывают Ирину Венедиктову начать производство по Дальниченко и ее политической силе досудебное расследование по признакам статьи 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена".

Также на внеочередной сессии депутаты поддержали обращение к президенту Украины Зеленскому с просьбой принять все необходимые меры по освобождению из плена Мелитопольского городского головы Ивана Федорова и других жителей города.

Что было раньше: Во временно оккупированном войсками РФ Мелитополе после того, как похитили мэра Ивана Федорова, местная депутатка записала видеообращение о создании так называемого "комитета народных избранников", который будет управлять городом, а протестующих называет "экстремистами".

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Президент Владимир Зеленский заявил, что мэра Мелитополя пытают, чтобы он заявил на видео свою поддержку оккупационным властям РФ.

Темы: МелитопольВенедиктоваЗеленский
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