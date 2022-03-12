Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты пытают мэра Мелитополя, чтобы он записал видео с поддержкой РФ

Денис КарловскийСуббота, 12 марта 2022, 16:06
Оккупанты пытают мэра Мелитополя, чтобы он записал видео с поддержкой РФ
Мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Фото из его facebook-страницы

Президент Владимир Зеленский заявил, что к мэру Мелитополя применяют пытки, чтобы он заявил на видео свою поддержку оккупационным властям РФ.

Источник: пресс-конференция Зеленского для иностранных медиа

Прямая речь Зеленского: "Мы знаем, что он жив. И люди сегодня, две тысячи человек вышли в Мелитополе, несмотря на то, что он оккупирован российскими войсками – они вышли, потому что увидели, куда они забрали этого мэра.

Реклама:

Люди показывают, где он находится. Они (русские оккупанты – ред.) там его пытают за то, что он не хочет сказать, что он рад видеть русскую власть. Им (оккупантам – ред.) нужно видео.

Ну мы видели с вами такое в кино. Ну, и мы видели такое несколько раз за последние 100 лет, к сожалению, террористические акты, когда берут людей, записывают на видео, человек должен что-то сказать, иначе его убьют.

Они не стесняются этого видео! Они просто его берут, завозят в подвал, просто истязают, записывают видео и потом просто убивают. Одного мэра так убили. Сейчас они взяли второго мэра.

ВИДЕО ДНЯ

Это – как сказал президент Путин – "демилитаризация" или "военная операция"? Да нет, это просто терроризм. С доказательствами. И со всеми вытекающими последствиями для них".

Детали: Зеленский заверил, что обсудил с иностранными лидерами захват в заложники мэра Мелитополя и гуманитарные коридоры.

Он попросил президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца затронуть вопрос освобождения мэра Мелитополя в ходе телефонного разговора с Путиным.

Предыстория:

  • 11 марта русские похитили мэра Мелитополя Андрея Федорова на улице. Момент похищения был зафиксирован на камерах внешнего наблюдения.
  • Перед этим в городе оккупанты раздавали жителям открытки с требованиями капитуляции.
  • 12 марта жители города вышли на протесты возле райгосадминистрации с требованием к оккупантам освободить Федорова. Российские захватчики похитили прямо с места протестов активистку Ольгу Гайсумову, которая организовывала протетсные акции в городе.
  • Зеленский обратился к мировым лидерам помочь освободить Федорова из плена оккупантов.
  • 7 марта русские военные убили поселкового голову Гостомеля Юрия Прилипко, когда он раздавал гуманитарную помощь жителям, оказавшимся в осаде российских оккупационных войск. Когда священник пошел забирать тело погибшего Прилипка, он узнал, что русские оккупанты заминировали тело убитого поселкового головы.

Темы: МелитопольРосcияоккупациятерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Мелитополь
Возле Мелитополя второй день подряд раздаются взрывы - мэр
Оккупанты усиливают контроль на блокпостах в Мелитополе – мэр
WP: Разведка США считает, что ВСУ не достигнут ключевой цели наступления этим летом
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: