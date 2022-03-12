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Оккупанты пытают мэра Мелитополя, чтобы он записал видео с поддержкой РФ

Денис КарловскийСуббота, 12 марта 2022, 17:06
Мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Фото из его facebook-страницы

Президент Владимир Зеленский заявил, что к мэру Мелитополя применяют пытки, чтобы он заявил на видео свою поддержку оккупационным властям РФ.

Источник: пресс-конференция Зеленского для иностранных медиа

Прямая речь Зеленского: "Мы знаем, что он жив. И люди сегодня, две тысячи человек вышли в Мелитополе, несмотря на то, что он оккупирован российскими войсками – они вышли, потому что увидели, куда они забрали этого мэра.

Люди показывают, где он находится. Они (русские оккупанты – ред.) там его пытают за то, что он не хочет сказать, что он рад видеть русскую власть. Им (оккупантам – ред.) нужно видео.

Ну мы видели с вами такое в кино. Ну, и мы видели такое несколько раз за последние 100 лет, к сожалению, террористические акты, когда берут людей, записывают на видео, человек должен что-то сказать, иначе его убьют.

Они не стесняются этого видео! Они просто его берут, завозят в подвал, просто истязают, записывают видео и потом просто убивают. Одного мэра так убили. Сейчас они взяли второго мэра.

Это – как сказал президент Путин – "демилитаризация" или "военная операция"? Да нет, это просто терроризм. С доказательствами. И со всеми вытекающими последствиями для них".

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Детали: Зеленский заверил, что обсудил с иностранными лидерами захват в заложники мэра Мелитополя и гуманитарные коридоры.

Он попросил президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца затронуть вопрос освобождения мэра Мелитополя в ходе телефонного разговора с Путиным.

Предыстория:

  • 11 марта русские похитили мэра Мелитополя Андрея Федорова на улице. Момент похищения был зафиксирован на камерах внешнего наблюдения.
  • Перед этим в городе оккупанты раздавали жителям открытки с требованиями капитуляции.
  • 12 марта жители города вышли на протесты возле райгосадминистрации с требованием к оккупантам освободить Федорова. Российские захватчики похитили прямо с места протестов активистку Ольгу Гайсумову, которая организовывала протетсные акции в городе.
  • Зеленский обратился к мировым лидерам помочь освободить Федорова из плена оккупантов.
  • 7 марта русские военные убили поселкового голову Гостомеля Юрия Прилипко, когда он раздавал гуманитарную помощь жителям, оказавшимся в осаде российских оккупационных войск. Когда священник пошел забирать тело погибшего Прилипка, он узнал, что русские оккупанты заминировали тело убитого поселкового головы.

Темы: МелитопольРосcияоккупациятерроризм
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