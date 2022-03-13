Оккупанты запретили мелитопольцам митинги, те ответили традиционно: агрессор - нах#й

Во временно оккупированном войсками РФ Мелитополе Запорожской области разъезжает военная техника, из которой громкоговорителями на русском языке жителей предупреждают о запрете митингов и демонстраций.

Источник: видео очевидцев, имеющееся в распоряжении УП

Дословно оккупанты: "Гражданская администрация Мелитополя в целях предотвращения правонарушений и обеспечения общественного порядка временно запрещает митинги и демонстрации. С 18.00 до 6 часов утра вводится комендантский час".

Тимчасово окупований Мелітополь. Окупанти через гучномовець попереджають про заборону мітінгів. Мелітопольці посилають їх у єдино вірному напрямку pic.twitter.com/CVMyA16v6k — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 13, 2022

Детали: Как свидетельствует видео, записаннное на улицах города, мелитопольцы это обращение и самих оккупантов посылают в международно известном направлении – вслед за русским кораблем.

Что предшествовало: Во временно оккупированном войсками РФ Мелитополе после того, как похитили мэра Ивана Федорова, местная депутат от "Оппоблока" записала видеообращение, что создает так называемый "комитет народных избранников", который будет управлять городом, а протестующих назвала "экстремистами".

Предыстория: