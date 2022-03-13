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Оккупанты запретили мелитопольцам митинги, те ответили традиционно: агрессор - нах#й

Валентина РоманенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 11:29

Во временно оккупированном войсками РФ Мелитополе Запорожской области разъезжает военная техника, из которой громкоговорителями на русском языке жителей предупреждают о запрете митингов и демонстраций.

Источник: видео очевидцев, имеющееся в распоряжении УП

Дословно оккупанты: "Гражданская администрация Мелитополя в целях предотвращения правонарушений и обеспечения общественного порядка временно запрещает митинги и демонстрации. С 18.00 до 6 часов утра вводится комендантский час".

Детали: Как свидетельствует видео, записаннное на улицах города, мелитопольцы это обращение и самих оккупантов посылают в международно известном направлении – вслед за русским кораблем.

Что предшествовало: Во временно оккупированном войсками РФ Мелитополе после того, как похитили мэра Ивана Федорова, местная депутат от "Оппоблока" записала видеообращение, что создает так называемый "комитет народных избранников", который будет управлять городом, а протестующих назвала "экстремистами".

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Предыстория:

  • Мелитопольцы с первого дня въезда российских оккупантов в город выходят на митинги и скандируют на украинском и русском языке "Мелітополь - це Україна" та "Домой пока живой!".
  • 11 марта русские похитили мэра Мелитополя Андрея Федорова на улице. Момент похищения был зафиксирован на камерах внешнего наблюдения.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что к мэру Мелитополя применяют пытки, чтобы он заявил на видео свою поддержку оккупационным властям РФ.
  • Перед этим в городе оккупанты раздавали жителям открытки с требованиями капитуляции.
  • 12 марта жители города вышли на протесты возле райгосадминистрации с требованием к оккупантам освободить Федорова. Российские захватчики похитили прямо с места протестов активистку Ольгу Гайсумову, которая организовывала протетсные акции в городе.
  • Зеленский обратился к мировым лидерам помочь освободить Федорова из плена оккупантов.

Темы: Мелитопольвойна
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