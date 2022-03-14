Зеленский написал письмо родным погибшего американского журналиста

Президент Владимир Зеленский написал письмо с соболезнования семье погибшего в Ирпене журналиста Брента Рено, который выполнял задание американского журнала Time.

Источник: Зеленский в Twitter

I extend my heartfelt condolences to the family of Brent Renaud who lost his life while documenting the ruthlessness & evil inflicted upon 🇺🇦 people by Russia. May Brent’s life & sacrifice inspire the world to stand up in fight for the forces of light against forces of darkness. pic.twitter.com/bvQjM470OU Реклама: March 14, 2022

Дословно: "Я выражаю свои искренние соболезнования семье Брента Рено, который погиб, документируя безжалостность и зло, причиненное украинскому народу Россией".

Детали: В письме говорится, что Рено потерял жизнь, документируя трагедию и страдания миллионов украинцев. Для этого он поехал в самые опасные зоны военных действий.

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Зеленский подчеркнул, что народ Украины, который борется против агрессии РФ, скорбит вместе с семьей журналиста.

"Пусть жизнь, служение и жертва Брента вдохновляют поколения людей по всему миру встать в бой за силы света против сил тьмы", - говорится в письме.

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