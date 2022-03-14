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Зеленский написал письмо родным погибшего американского журналиста

Катерина ТищенкоПонедельник, 14 марта 2022, 21:59
Брент Рено

Президент Владимир Зеленский написал письмо с соболезнования семье погибшего в Ирпене журналиста Брента Рено, который выполнял задание американского журнала Time.

Источник: Зеленский в Twitter

Дословно: "Я выражаю свои искренние соболезнования семье Брента Рено, который погиб, документируя безжалостность и зло, причиненное украинскому народу Россией".

Детали: В письме говорится, что Рено потерял жизнь, документируя трагедию и страдания миллионов украинцев. Для этого он поехал в самые опасные зоны военных действий.

Зеленский подчеркнул, что народ Украины, который борется против агрессии РФ, скорбит вместе с семьей журналиста.

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"Пусть жизнь, служение и жертва Брента вдохновляют поколения людей по всему миру встать в бой за силы света против сил тьмы", - говорится в письме.

Предыстория:

  • 13 марта в Ирпене Киевской области расстреляли 51-летнего американского журналиста, который сотрудничал с The New York Times, Брента Рено. В тот день в Ирпене ранения получили еще два корреспондента. 
  • Брент работал в Украине над проектом TIME Studios, посвященным глобальному кризису беженцев.
  • Зеленский заявлял, что гибель Брента Рено была результатом сознательного нападения российских войск.

Темы: ЗеленскийСМИвойнаСША
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