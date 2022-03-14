Зеленський написав листа рідним загиблого американського журналіста
Президент Володимир Зеленський написав листа зі співчуття сім'ї загиблого в Ірпені журналіста Брента Рено, який виконував завдання американського журналу Time.
Джерело: Зеленський у Twitter
I extend my heartfelt condolences to the family of Brent Renaud who lost his life while documenting the ruthlessness & evil inflicted upon 🇺🇦 people by Russia. May Brent’s life & sacrifice inspire the world to stand up in fight for the forces of light against forces of darkness. pic.twitter.com/bvQjM470OUРеклама:— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 14, 2022
Дослівно: "Я висловлюю свої щирі співчуття сім'ї Брента Рено, який загинув, документуючи безжалісність та зло, заподіяне українському народові Росією".
Деталі: У листі йдеться, що Рено втратив життя, документуючи трагедію та страждання мільйонів українців. Для цього він поїхав у найнебезпечніші зони воєнних дій.
Зеленський наголосив, що народ України, який бореться проти агресії РФ, сумує разом із сім'єю журналіста.
"Нехай життя, служіння та жертва Брента надихають покоління людей по всьому світу стати в бій за сили світла проти сил темряви", - йдеться у листі.
Передісторія:
- 13 березня в Ірпені Київської області розстріляли 51-річного американського журналіста, який співпрацював із The New York Times, Брента Рено. У той день в Ірпені поранення отримали ще двоє кореспондентів.
- Брент працював в Україні над проєктом TIME Studios, присвяченим глобальній кризі біженців.
- Зеленський заявляв, що загибель Брента Рено була результатом свідомого нападу російських військ.