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Зеленський написав листа рідним загиблого американського журналіста

Катерина ТищенкоПонеділок, 14 березня 2022, 21:59
Брент Рено

Президент Володимир Зеленський написав листа зі співчуття сім'ї загиблого в Ірпені журналіста Брента Рено, який виконував завдання американського журналу Time.

Джерело: Зеленський у Twitter

Дослівно: "Я висловлюю свої щирі співчуття сім'ї Брента Рено, який загинув, документуючи безжалісність та зло, заподіяне українському народові Росією".

Деталі: У листі йдеться, що Рено втратив життя, документуючи трагедію та страждання мільйонів українців. Для цього він поїхав у найнебезпечніші зони воєнних дій.

Зеленський наголосив, що народ України, який бореться проти агресії РФ, сумує разом із сім'єю журналіста.

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"Нехай життя, служіння та жертва Брента надихають покоління людей по всьому світу стати в бій за сили світла проти сил темряви", - йдеться у листі.

Передісторія:

  • 13 березня в Ірпені Київської області розстріляли 51-річного американського журналіста, який співпрацював із The New York Times, Брента Рено. У той день в Ірпені поранення отримали ще двоє кореспондентів.
  • Брент працював в Україні над проєктом TIME Studios, присвяченим глобальній кризі біженців.
  • Зеленський заявляв, що загибель Брента Рено була результатом свідомого нападу російських військ.

Теми: ЗеленськийЗМІвійнаСША
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