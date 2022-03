Зеленський написав листа рідним загиблого американського журналіста

Президент Володимир Зеленський написав листа зі співчуття сім'ї загиблого в Ірпені журналіста Брента Рено, який виконував завдання американського журналу Time.

Джерело: Зеленський у Twitter

I extend my heartfelt condolences to the family of Brent Renaud who lost his life while documenting the ruthlessness & evil inflicted upon 🇺🇦 people by Russia. May Brent’s life & sacrifice inspire the world to stand up in fight for the forces of light against forces of darkness. pic.twitter.com/bvQjM470OU