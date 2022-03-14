Зеленський написав листа рідним загиблого американського журналіста
Президент Володимир Зеленський написав листа зі співчуття сім'ї загиблого в Ірпені журналіста Брента Рено, який виконував завдання американського журналу Time.
Джерело: Зеленський у Twitter
I extend my heartfelt condolences to the family of Brent Renaud who lost his life while documenting the ruthlessness & evil inflicted upon 🇺🇦 people by Russia. May Brent’s life & sacrifice inspire the world to stand up in fight for the forces of light against forces of darkness. pic.twitter.com/bvQjM470OU— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 14, 2022
Дослівно: "Я висловлюю свої щирі співчуття сім'ї Брента Рено, який загинув, документуючи безжалісність та зло, заподіяне українському народові Росією".
Деталі: У листі йдеться, що Рено втратив життя, документуючи трагедію та страждання мільйонів українців. Для цього він поїхав у найнебезпечніші зони воєнних дій.
Зеленський наголосив, що народ України, який бореться проти агресії РФ, сумує разом із сім'єю журналіста.
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"Нехай життя, служіння та жертва Брента надихають покоління людей по всьому світу стати в бій за сили світла проти сил темряви", - йдеться у листі.
Передісторія:
- 13 березня в Ірпені Київської області розстріляли 51-річного американського журналіста, який співпрацював із The New York Times, Брента Рено. У той день в Ірпені поранення отримали ще двоє кореспондентів.
- Брент працював в Україні над проєктом TIME Studios, присвяченим глобальній кризі біженців.
- Зеленський заявляв, що загибель Брента Рено була результатом свідомого нападу російських військ.