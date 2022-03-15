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Россияне покинули одно из сел Херсонской области

Мазуренко Алена Вторник, 15 марта 2022, 18:40

Российские оккупанты покинули село Чулаковка в Херсонской области.

Источник: председатель Чулаковской сельской территориальной общины Александр Мусиенко в Facebook

Прямая речь: "Российские войска вышли из села Чулаковка и сняли осаду села".

Детали: В то же время, оккупанты остаются на подступах к селу.

По его словам, осада села длилась полтора суток. Войска РФ ушли из села самостоятельно.

Во время их пребывания они проводили "рейдовые обходы" по селу. Пострадавших среди местного населения нет.

По словам Мусиенко, осада села длилась полтора суток.

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Что было ранее

  • Оккупанты в Херсонской области звонят по телефону депутатам местного Областного совета и предлагают сотрудничать. Они задумали провести так называемый "референдум" о создании "Херсонской народной республики".
  • После того, как в Херсон временно зашли оккупанты в город и область регулярно проходят акции против оккупантов. В Херсоне перед зданием облгосадминистрации стоит военная техника РФ, железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем россиян.
  • Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что что российские войска не пропускают в город фуры с гуманитарной помощью.
  • Однако, россиянам не удалось снять видео, где херсонцы "счастливо" встречают оккупантов и разбирают гумпомощь от врага. Украинцы вышли в город с украинскими флагами и отказались принимать товары от россиян.
  • Президент Владимир Зеленский поблагодарил гордых украинцев, которые оказались в оккупации, однако не изменили интересам государства, а показали врагу, что такое гордость и самоуважение.
  • Херсонский облсовет на экстренном заседании отверг идею создания "ХНР".

Темы: Херсонская областьоккупация
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