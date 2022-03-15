Россияне покинули одно из сел Херсонской области

Российские оккупанты покинули село Чулаковка в Херсонской области.

Источник: председатель Чулаковской сельской территориальной общины Александр Мусиенко в Facebook

Прямая речь: "Российские войска вышли из села Чулаковка и сняли осаду села".

Детали: В то же время, оккупанты остаются на подступах к селу.

По его словам, осада села длилась полтора суток. Войска РФ ушли из села самостоятельно.

Во время их пребывания они проводили "рейдовые обходы" по селу. Пострадавших среди местного населения нет.

По словам Мусиенко, осада села длилась полтора суток.

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