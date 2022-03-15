Россияне покинули одно из сел Херсонской области
Вторник, 15 марта 2022, 17:40
Российские оккупанты покинули село Чулаковка в Херсонской области.
Источник: председатель Чулаковской сельской территориальной общины Александр Мусиенко в Facebook
Прямая речь: "Российские войска вышли из села Чулаковка и сняли осаду села".
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Детали: В то же время, оккупанты остаются на подступах к селу.
По его словам, осада села длилась полтора суток. Войска РФ ушли из села самостоятельно.
Во время их пребывания они проводили "рейдовые обходы" по селу. Пострадавших среди местного населения нет.
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По словам Мусиенко, осада села длилась полтора суток.
Что было ранее:
- Оккупанты в Херсонской области звонят по телефону депутатам местного Областного совета и предлагают сотрудничать. Они задумали провести так называемый "референдум" о создании "Херсонской народной республики".
- После того, как в Херсон временно зашли оккупанты в город и область регулярно проходят акции против оккупантов. В Херсоне перед зданием облгосадминистрации стоит военная техника РФ, железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем россиян.
- Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что что российские войска не пропускают в город фуры с гуманитарной помощью.
- Однако, россиянам не удалось снять видео, где херсонцы "счастливо" встречают оккупантов и разбирают гумпомощь от врага. Украинцы вышли в город с украинскими флагами и отказались принимать товары от россиян.
- Президент Владимир Зеленский поблагодарил гордых украинцев, которые оказались в оккупации, однако не изменили интересам государства, а показали врагу, что такое гордость и самоуважение.
- Херсонский облсовет на экстренном заседании отверг идею создания "ХНР".