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Россияне покинули одно из сел Херсонской области

Алена МазуренкоВторник, 15 марта 2022, 17:40
Россияне покинули одно из сел Херсонской области

Российские оккупанты покинули село Чулаковка в Херсонской области.

Источник: председатель Чулаковской сельской территориальной общины Александр Мусиенко в Facebook

Прямая речь: "Российские войска вышли из села Чулаковка и сняли осаду села".

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Детали: В то же время, оккупанты остаются на подступах к селу.

По его словам, осада села длилась полтора суток. Войска РФ ушли из села самостоятельно.

Во время их пребывания они проводили "рейдовые обходы" по селу. Пострадавших среди местного населения нет.

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По словам Мусиенко, осада села длилась полтора суток.

Что было ранее

  • Оккупанты в Херсонской области звонят по телефону депутатам местного Областного совета и предлагают сотрудничать. Они задумали провести так называемый "референдум" о создании "Херсонской народной республики".
  • После того, как в Херсон временно зашли оккупанты в город и область регулярно проходят акции против оккупантов. В Херсоне перед зданием облгосадминистрации стоит военная техника РФ, железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем россиян.
  • Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что что российские войска не пропускают в город фуры с гуманитарной помощью.
  • Однако, россиянам не удалось снять видео, где херсонцы "счастливо" встречают оккупантов и разбирают гумпомощь от врага. Украинцы вышли в город с украинскими флагами и отказались принимать товары от россиян.
  • Президент Владимир Зеленский поблагодарил гордых украинцев, которые оказались в оккупации, однако не изменили интересам государства, а показали врагу, что такое гордость и самоуважение.
  • Херсонский облсовет на экстренном заседании отверг идею создания "ХНР".

Темы: Херсонская областьоккупация
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