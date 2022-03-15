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Российские корабли стреляли по населенным пунктам Одесской области, 2 ранены

Денис КарловскийВторник, 15 марта 2022, 18:31
Российские корабли стреляли по населенным пунктам Одесской области, 2 ранены

Военные эксперты по спутниковым снимкам заметили приближение трех групп боевых кораблей российского флота в направлении Одессы, а вечером 15 марта украинские власти подтвердили обстрелы и 2 раненых.

Источник: независимые военные эксперты Naval News, глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, французский философ Бернар-Анри Леви, находящийся с визитом в Одесской области

Детали: На спутниковых снимках около 11:47 эксперты заметили движение 14 боевых кораблей российского флота. Боевые корабли шли в двух группах южнее линии десантных кораблей.

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Северная группа состоит из буксирного судна или тральщика, двух больших десантных кораблей проекта 775, еще одного буксира, а замыкает их еще один десантный корабль проекта 775.

Средняя "группа 2" двигается в форме квадрата. Эта группа состоит, вероятно, из ракетных корветов.

В южной "группе 3" заметили фрегат "Москва", который сопровождают два больших десантных корабля проекта 1171 года "Тапир". Кроме того, в этой группе эксперты заметили движение крупного десантного корабля "Петр Моргунов" из состава Северного флота ВМФ России, обычно дислоцировавшегося в пункте "Североморск" в Мурманской области.

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Около 19:20 Марченко сообщил, что утром 15 марта по одному из населенных пунктов Одесской области нанесли ракетный удар вражеской авиацией и с артиллерии на кораблях, в результате чего два человека получили ранения.

Около 14 часов по другому населенному пункту русские оккупанты стреляли из корабельной артиллерии. По словам Марченко, россияне выпустили около 90-ти снарядов.

По словам Леви, около 19:30 россияне атаковали с кораблей село Мирное вблизи госграницы с Молдовой.

Предыстория:

  • 13 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что, по данным украинской разведки, россияне готовят попытку высадки морского десанта в Одессе и области.
  • Глава военной администрации Одесской области Максим Марченко предупредил, что в случае попытки высадки морского десанта "россияне увидят дно Черного моря".
  • 11 марта мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что русские оккупанты сначала хотят оцепить город на суше, а затем производить высадку морского десанта.

Темы: ОдессаобстрелОдесская областьфлот
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