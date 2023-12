Российские корабли стреляли по населенным пунктам Одесской области, 2 ранены

Военные эксперты по спутниковым снимкам заметили приближение трех групп боевых кораблей российского флота в направлении Одессы, а вечером 15 марта украинские власти подтвердили обстрелы и 2 раненых.

Источник: независимые военные эксперты Naval News, глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, французский философ Бернар-Анри Леви, находящийся с визитом в Одесской области

Детали: На спутниковых снимках около 11:47 эксперты заметили движение 14 боевых кораблей российского флота. Боевые корабли шли в двух группах южнее линии десантных кораблей.

Северная группа состоит из буксирного судна или тральщика, двух больших десантных кораблей проекта 775, еще одного буксира, а замыкает их еще один десантный корабль проекта 775.

Средняя "группа 2" двигается в форме квадрата. Эта группа состоит, вероятно, из ракетных корветов.

В южной "группе 3" заметили фрегат "Москва", который сопровождают два больших десантных корабля проекта 1171 года "Тапир". Кроме того, в этой группе эксперты заметили движение крупного десантного корабля "Петр Моргунов" из состава Северного флота ВМФ России, обычно дислоцировавшегося в пункте "Североморск" в Мурманской области.

Около 19:20 Марченко сообщил, что утром 15 марта по одному из населенных пунктов Одесской области нанесли ракетный удар вражеской авиацией и с артиллерии на кораблях, в результате чего два человека получили ранения.

Около 14 часов по другому населенному пункту русские оккупанты стреляли из корабельной артиллерии. По словам Марченко, россияне выпустили около 90-ти снарядов.

По словам Леви, около 19:30 россияне атаковали с кораблей село Мирное вблизи госграницы с Молдовой.

Just now, few minutes ago, a missile on Myrne, midway between #Odessa and the border with Moldavia.#Myrne is just a poor village in #Ukraine. No military target of any sort. Pure cruelty of #Putin’s army, losing the war pic.twitter.com/GGZkWPHjuJ