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Російські кораблі стріляли по населених пунктах Одещини, 2 поранених

Денис КарловськийВівторок, 15 березня 2022, 18:31
Російські кораблі стріляли по населених пунктах Одещини, 2 поранених
Українська артилерія біля пасажирського терміналу морського порту Одеси 14 березня. фото: getty images

Військові експерти за супутниковими знімками помітили наближення трьох груп бойових кораблів російського флоту в напрямку Одеси, а ввечері 15 березня українська влада підтвердила обстріли і 2 поранених.

Джерело: незалежні військові експерти Naval News, голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, французький філософ Бернар-Анрі Леві, які перебуває з візитом на Одещині

Деталі: На супутникових знімках близько 11:47 експерти помітили рух 14 бойових кораблів російського флоту. Бойові кораблі йшли у двох групах південніше від лінії десантних кораблів.

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Північна група складається з буксирного судна або тральщика, двох великих десантних кораблі проекту 775, ще одного буксира, а замикає їх ще один десантний корабель проекту 775.

Середня "група 2" рухається у формі квадрата. Ця група складається, ймовірно, з ракетних корветів.

У південній "групі 3" помітили фрегат "Москва", який супроводжують два великих десантні кораблі проекту 1171 "Тапір". Крім того, в цій групі експерти помітили рух великого десантного корабля "Пьотр Морґунов" зі складу Північного флоту ВМФ Росії, який зазвичай дислокується в пункті "Сєвєроморськ" в Мурманській області.

ВІДЕО ДНЯ

Близько 19:20 Марченко повідомив, що зранку 15 березня по одному з населених пунктів Одещини нанесли ракетний удар ворожою авіацією та з кораблів, внаслідок чого двоє людей дістали поранення.

Близько 14 години по іншому населеному пункті російські окупанти стріляли з корабельної артилерії. За словами Марченка, росіяни випустили близько 90 снарядів.

За словами Леві, близько 19:30 росіяни атакували з кораблів село Мирне поблизу держкордону з Молдовою.

Передісторія: 

  • 13 березня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що, за даними української розвідки, росіяни готують спробу висадки морського десанту в Одесі та області.
  • Голова військової адміністрації Одещини Максим Марченко попередив, що в разі спроби висадки морського десанту росіяни побачать дно Чорного моря.
  • 11 березня мер Одеси Геннадій Труханов заявляв, що російські окупанти спершу хочуть оточити місто на суходолі, а потім здійснювати висадку морського десанту.

Теми: ОдесаобстрілОдеська областьфлот
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