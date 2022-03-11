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Российские войска планируют окружить Одессу не с моря, а по суше из Николаевской области – Труханов

Денис КарловскийПятница, 11 марта 2022, 13:12
Российские войска планируют окружить Одессу не с моря, а по суше из Николаевской области – Труханов
Баннер с известным направлением движения российскому агрессору по улице Рышельевской в центре Одессы. Фото: getty images

По мнению Одесского городского головы Геннадия Труханова, российские оккупанты изменили планы нападения на город с моря и планируют сначала оцепить город силами по суше из Николаева и Приднестровья.

Источник: пресс-брифинг Труханова

Прямая речь Труханова: "По известной нам на сегодняшний день информации, которой мы владеем, корабли, которые были недалеко от Одессы, передислоцировали в район Крыма.

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Отдельная группировка агрессора выдвинулась на Вознесенск (в Николаевской области – ред.). Таким образом мы предполагаем, что в планах агрессора взять наш город через Вознесенск на Приднестровье. Таким образом, город будет отрезан и в окружении".

Детали: Труханов предполагает, что после оцепления на суше, русские оккупанты могут направить десантные корабли с моря для высадки с берега.

Он сказал, что у защитников Одессы есть час для подготовки благодаря героическим усилиям по сопротивлению агрессору украинскими войсами в Николаевской области.

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По словам одесского мэра, местные власти формируют стратегические запасы продуктов питания с длительным сроком годности и медицинские препараты в случае взятия города в осаду.

Кроме того, он поблагодарил международных партнеров за гуманитарную помощь, в частности, за поставки теплых речей, продуктов питания и лекарств.

Предыстория:

  • 10 марта российский корабль-разведчик приблизился к Одессе и совершил 5 выстрелов вверх в небо. По словам военной администрации города, россияне пытались выяснить месторасположение украинских средств ПВО.
  • Одесситы обложили знаменитый памятник Дюку возле Потемкинской лестницы мешками с песком, а на улице Дерибасовской установили противотанковые ежи: последний раз город претерпевал такие изменения во время Второй мировой войны.
  • Разведка США не имеет оснований полагать, что россияне проведут десантную операцию с моря.
  • В предыдущие недели войны российские агрессоры производили демонстрационные действия военного флота на одесском направлении.

Темы: ОдессаРосcиявойнаЧерное море
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