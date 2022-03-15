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Верещук: Эвакуация в Мариуполе еще не началась

Роман КравецВторник, 15 марта 2022, 13:18

В Мариуполь Донецкой области все еще не поступило гуманитарной помощи. Так же в городе не открыто коридоров для нормальной эвакуации населения.

Источник: Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в комментарии УП

Дословно: "Еще нет. Они и дальше работают по своим методичкам с 2014 года".

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Что было раньше: 14 марта россияне пропустили только 160 частных авто из Мариуполя, которые доехали в Бердянск.

Утром 15 марта глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что заработал гуманитарный коридор для эвакуации жителей Мариуполя на частных автомобилях.

Темы: ВерещукМариупольгуманитаркавойна
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