Черные от копоти дома и уничтоженный ТРЦ: фото Мариуполя со спутника и видео из дрона
Журналисты сумели показать масштаб разрушений в Мариуполе через спутниковые снимки и беспилотники.
Источник: the Guardian со ссылкой на видеозапись с дрона, журналист Buzzfeed News Кристофер Миллер со ссылкой на спутниковые снимки Maxar Technologies
Детали: Спутниковые снимки сделали 18 марта. На фото видно, что в результате бомбардировок русских оккупантов панельные дома уничтожены кое-где пополам. В большинстве домов стены сплошь черные от копоти.
Из-за наличия облаков не смогли сделать снимки разрушенного драматического театра в центре города.
Также на спутниках сумели зафиксировать большую колонну автомобилей, которая двигалась по определенному "зеленому коридору" для эвакуации в сторону Мангуша и Бердянска.
На видеозаписи, сделанной благодаря квадрокоптеру, виден разрушенный до основания павильон торгово-развлекательного центра.
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Предыстория:
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил 18 марта, что деблокада Мариуполя военными средствами пока не возможна.
- Горсовет Мариуполя заявил, что россияне сбрасывают ежесуточно от 50 до 100 авиабомб на город. Оккупанты уничтожили 80-90% зданий города, и они не подлежат ремонту.
- Журналисты международного новостного агентства Associated Press считают, что Путин применяет в Мариуполе свою любимую тактику средневековой осады города и медленного уничтожения гражданских, к которой он прибегал в Сирии.
- Днем 16 марта российская авиация сбросила сверхмощную бомбу на драматический театр в центре Мариуполя. В здании скрывалось около тысячи жителей города, потерявших из-за обстрелов оккупантов дома. В российском минобороны возразили, что их самолеты не причастны к бомбардировкам и соврали о провокации "азовцев" из подрыва театра.
- Впоследствии в Maxar Technologies показали спутниковые снимки, что перед и позади здания на асфальте были большие надписи белой краской "Дети", так что летчики авиации точно могли видеть его перед решением о сбросе авиабомбы.