Черные от копоти дома и уничтоженный ТРЦ: фото Мариуполя со спутника и видео из дрона

Изуродованные жилые дома в городе в результате обстрелов. фото: maxar technologies

Журналисты сумели показать масштаб разрушений в Мариуполе через спутниковые снимки и беспилотники.

Источник: the Guardian со ссылкой на видеозапись с дрона, журналист Buzzfeed News Кристофер Миллер со ссылкой на спутниковые снимки Maxar Technologies

Детали: Спутниковые снимки сделали 18 марта. На фото видно, что в результате бомбардировок русских оккупантов панельные дома уничтожены кое-где пополам. В большинстве домов стены сплошь черные от копоти.

Масштаб разрушений в жилых кварталах города Фото: Maxar Technologies

Из-за наличия облаков не смогли сделать снимки разрушенного драматического театра в центре города.

Также на спутниках сумели зафиксировать большую колонну автомобилей, которая двигалась по определенному "зеленому коридору" для эвакуации в сторону Мангуша и Бердянска.

Колонна автомобилей c людьми, покидающими город Фото: maxar technologies

На видеозаписи, сделанной благодаря квадрокоптеру, виден разрушенный до основания павильон торгово-развлекательного центра.

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