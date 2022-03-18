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Черные от копоти дома и уничтоженный ТРЦ: фото Мариуполя со спутника и видео из дрона

Денис КарловскийПятница, 18 марта 2022, 23:54
Изуродованные жилые дома в городе в результате обстрелов. фото: maxar technologies

Журналисты сумели показать масштаб разрушений в Мариуполе через спутниковые снимки и беспилотники.

Источник: the Guardian со ссылкой на видеозапись с дрона, журналист Buzzfeed News Кристофер Миллер со ссылкой на спутниковые снимки Maxar Technologies

Детали: Спутниковые снимки сделали 18 марта. На фото видно, что в результате бомбардировок русских оккупантов панельные дома уничтожены кое-где пополам. В большинстве домов стены сплошь черные от копоти.

Масштаб разрушений в жилых кварталах города
Масштаб разрушений в жилых кварталах города
Фото: Maxar Technologies

Из-за наличия облаков не смогли сделать снимки разрушенного драматического театра в центре города.

Также на спутниках сумели зафиксировать большую колонну автомобилей, которая двигалась по определенному "зеленому коридору" для эвакуации в сторону Мангуша и Бердянска.

Колонна автомобилей c людьми, покидающими город
Колонна автомобилей c людьми, покидающими город
Фото: maxar technologies

На видеозаписи, сделанной благодаря квадрокоптеру, виден разрушенный до основания павильон торгово-развлекательного центра.

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Предыстория:

  • Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил 18 марта, что деблокада Мариуполя военными средствами пока не возможна.
  • Горсовет Мариуполя заявил, что россияне сбрасывают ежесуточно от 50 до 100 авиабомб на город. Оккупанты уничтожили 80-90% зданий города, и они не подлежат ремонту.
  • Журналисты международного новостного агентства Associated Press считают, что Путин применяет в Мариуполе свою любимую тактику средневековой осады города и медленного уничтожения гражданских, к которой он прибегал в Сирии.
  • Днем 16 марта российская авиация сбросила сверхмощную бомбу на драматический театр в центре Мариуполя. В здании скрывалось около тысячи жителей города, потерявших из-за обстрелов оккупантов дома. В российском минобороны возразили, что их самолеты не причастны к бомбардировкам и соврали о провокации "азовцев" из подрыва театра.
  • Впоследствии в Maxar Technologies показали спутниковые снимки, что перед и позади здания на асфальте были большие надписи белой краской "Дети", так что летчики авиации точно могли видеть его перед решением о сбросе авиабомбы.

Темы: МариупольобстрелРосcиявойна
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