Враг минирует брошенную технику – Центр противодействия дезинформации
Среда, 2 марта 2022, 04:00
В Сумской области российские захватчики минуют брошенную технику.
Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram
Дословно: "По информации Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, на Сумщине враг минует брошенную технику!
28 февраля в районе с. Штеповка (Сумская область) оккупант бросил заминированную боевую технику. При попытке проникновения в нее погиб местный житель.
Будьте бдительны и крайне осторожны! Без необходимости не пытайтесь проникнуть в заброшенную вражескую технику и не прикасайтесь к оставленным оккупантом вещам!"
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