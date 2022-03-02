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Враг минирует брошенную технику – Центр противодействия дезинформации

Ольга ГлущенкоСреда, 2 марта 2022, 04:00

В Сумской области российские захватчики минуют брошенную технику.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram

Дословно: "По информации Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, на Сумщине враг минует брошенную технику!

28 февраля в районе с. Штеповка (Сумская область) оккупант бросил заминированную боевую технику. При попытке проникновения в нее погиб местный житель.

Будьте бдительны и крайне осторожны! Без необходимости не пытайтесь проникнуть в заброшенную вражескую технику и не прикасайтесь к оставленным оккупантом вещам!"

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Темы: Сумская областьвойна
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