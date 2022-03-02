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Ворог мінує кинуту техніку – Центр протидії дезінформації

Ольга Глущенко Середа, 2 березня 2022, 03:00
Ворог мінує кинуту техніку – Центр протидії дезінформації
фото: ЦЕНТР ПРОТИДІЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ

На Сумщині російські загарбники мінують кинуту техніку.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО України в Telegram

Дослівно: "За інформацією Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, на Сумщині ворог мінує кинуту техніку!

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28 лютого в районі с. Штепівка (Сумська область) окупант кинув заміновану бойову техніку. Під час спроби проникнення до неї загинув місцевий мешканець.

Будьте пильними та вкрай обережними! Без необхідності не намагайтеся проникнути до покинутої ворожої техніки та не торкайтесь залишених окупантом речей!"

Теми: Сумська областьвійна
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