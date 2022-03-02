Почти 90% украинцев верят, что Россия проигрывает войну

Согласно опросам, 88% людей верят в то, что Украина сможет отразить нападение России.

Источник: "Рейтинг"

Детали: Сейчас таких людей 88%, но этот показатель каждый день растет.

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Только 10% не имеют такой уверенности. Вера в победу во всех регионах страны.

В то же время 80% опрошенных отметили, что готовы защищать целостность Украины с оружием в руках.

По сравнению с довоенными временами этот показатель значительно вырос (в 2020 году – 59%).

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Наивысший уровень готовности наблюдается на Западе и в Центре, более низкий уровень готовности – на Юге и Востоке.

Но даже в юго-восточных регионах чрезвычайно высокий уровень готовности воевать за Родину (на Юге – почти 80%, на Востоке – почти 60%). В гендерном разрезе готовность воевать с оружием за Украину выразили 90% мужчин и 70% женщин.