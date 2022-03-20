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Ежесуточно тысяча оккупантов погибает или получают ранения в Украине – западная разведка

Денис КарловскийВоскресенье, 20 марта 2022, 17:00
Убитые русские оккупанты на улицах Ирпеня. Фото иллюстративное: getty images

Разведки западных стран оценивают, что в Украине ежедневно около 1000 российских военных погибают или получают ранения.

Источник: американское издание The Washington Post со ссылкой на неназванных представителей разведывательных ведомств стран Запада

Детали: Западная разведка оценивает, что в целом количество погибших и раненых российских солдат на войне в Украине достигает одной тысячи каждые сутки. В то же время, украинские разведчики настаивают, что количество потерь россиян еще больше.

По словам бывшего военного морской пехоты США и аналитика Института исследований зарубежной политики Роба Ли, Россия применила львиную долю своих наиболее боеспособных подразделений в войне против Украины. И, по его словам, большая часть потерь пришлась на них, а не на дополнительные резервы, которые еще не выводились на поле боя.

По его словам, около трети всех сил, которые планировали применить для захвата Украины, сейчас выведены из строя из-за потерь.

Прямая речь Ли: "Это огромные потери, и их трудно быстро пополнить резервами.

Россия может привлечь новых призывников или мобилизовать резервистов, но это снизит всеобщую боеспособность войск. А это России не нужно".

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Детали: Ряд военных экспертов и чиновников западных оборонных ведомств утверждают, что Россия может вскоре упустить момент для восстановления полноценного наступления. По их данным, российские войска страдают от нехватки личного состава, боеприпасов и перебоев в поставках провианта и топлива.

Эксперты согласны, что следующие две недели будут решающими. Если россиянам не удастся наладить линии и коммуникаций между тылом и передовыми отрядами, привезти резервы для усиления своих подразделений и поднять низкий боевой дух своих солдат, то российское командование потеряет возможность изменить ход войны.

В то же время они признали, что, захватив Мариуполь, россияне смогут высвободить подразделения, сосредоточенные на осаде города, для усиления в другом направлении.

Высокопоставленные чиновники отказались давать оценки, как долго еще может длиться война. Но они отметили, что попытки России пополнить свои резервы наемниками из Сирии, оккупированной Абхазии и Южной Осетии пока не слишком успешны.

По словам экспертов и чиновников, они не верят, что украинские Вооруженные силы смогут самостоятельно вытеснить российские войска за пределы Украины. Но они могут загнать их наступление в тупик, а тогда украинские дипломаты будет иметь больше пространства на переговорах.

Предыстория:

  • Эксперты американского Института изучения войны убеждены, что Россия потерпела неудачу при попытках наступления на крупные города Украины. По их словам, война может зайти в тупик, когда ни одна из сторон не сможет проводить наступательные операции, способные изменить ход войны. также в отчете Института отметили, что россияне будут пытаться бомбить города, чтобы сломить сопротивление населения.
  • Главное управление разведки Минобороны сообщило 20 марта, что Россия снова направила наемников из ЧВК "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер") для убийства руководства Украины, включая президента Владимира Зеленского.
  • По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, существует большая вероятность, что белорусская армия присоединится к оккупационным войскам РФ и начнет войну против Украины на суше. Наибольший риск наступления белорусских войск на Волыни.
  • Британская разведка имеет основания полагать, что российский президент Владимир Путин находится в "информационном пузыре", где никто не способен сообщить ему объективные данные о состоянии дел по российскому вторжению в Украину.

Темы: разведкаСШАвойнаРосcия
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