Обстрелы в Киеве: в Охматдите 1 ребенок погиб, еще 4 человека пострадали

Из-за артиллерийских обстрелов российских оккупантов по центру Киева в детской больнице "Охматдет" сообщили о 1 погибшем ребенке, а двое детей и еще двое взрослых получили ранения.

Источник: специальная корреспондентка "ТСН" Наталья Нагорная

Детали: Один ребенок получил ранение конечностей, у еще одного – нетяжелые повреждения конечностей.

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