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Обстрелы в Киеве: в Охматдите 1 ребенок погиб, еще 4 человека пострадали

Денис КарловскийСуббота, 26 февраля 2022, 20:14
Обстрелы в Киеве: в Охматдите 1 ребенок погиб, еще 4 человека пострадали
Больница Охматдит. Фото: getty images

Из-за артиллерийских обстрелов российских оккупантов по центру Киева в детской больнице "Охматдет" сообщили о 1 погибшем ребенке, а двое детей и еще двое взрослых получили ранения.

Источник: специальная корреспондентка "ТСН" Наталья Нагорная

Детали: Один ребенок получил ранение конечностей, у еще одного – нетяжелые повреждения конечностей.

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Предыстория: 

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  • Из-за авианалетов российских оккупантов в пригороде Мариуполя погибли 4 человека, среди 9 раненых также один ребенок.
  • В Ахтырке на Сумщине в результате обстрелов российских оккупантов 25 февраля один ребенок получил тяжелые ранения, и 26 февраля из-за полученных травм умер.
  • 25 февраля российские захватчики обстреляли детский дом в Ворзеле под Киевом, в котором находились полсотни детей.

Темы: Росcиявойнадетиздравоохранение
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