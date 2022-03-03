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Оккупанты развернули свое оружие в сторону РФ: готовятся к провокациям

Мазуренко Алена Четверг, 3 марта 2022, 14:58
брошенная техника оккупантов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что россияне могут прибегнуть к провокациям – они направили свои ракеты на территории Украины в сторону России.

Источник: Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы

Прямая речь: "Тревожнее сообщение: россияне могли направить реактивные системы залпового огня в пограничном российском поселке Поповка на свою территорию.

Зная варварский характер действий России, мы опасаемся, что может быть подготовлена операция под чужим флагом, чтобы обвинить Украину".

Детали: Информация о возможной провокации оккупантов была опубликована в центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Темы: Росcияоккупация
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