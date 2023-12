Оккупанты развернули свое оружие в сторону РФ: готовятся к провокациям

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что россияне могут прибегнуть к провокациям – они направили свои ракеты на территории Украины в сторону России.

Источник: Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы

Прямая речь: "Тревожнее сообщение: россияне могли направить реактивные системы залпового огня в пограничном российском поселке Поповка на свою территорию.

Зная варварский характер действий России, мы опасаемся, что может быть подготовлена операция под чужим флагом, чтобы обвинить Украину".

Детали: Информация о возможной провокации оккупантов была опубликована в центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Worrying reports: Russians might have pointed multiple rocket-launching systems in the Russian border village of Popovka towards their own territory. Knowing the barbaric nature of Russian actions we fear a false flag operation might be prepared in order to accuse Ukraine.