Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России озвучили свое видение договоренностей с Украиной

Елена РощинаСреда, 30 марта 2022, 17:55
В России озвучили свое видение договоренностей с Украиной
Владимир Мединский, ТАСС

Глава российской делегации Владимир Мединский считает, что Украина в Стамбуле заявила о готовности выполнить "принципиальные требования" РФ, при этом он ничего не сказал об отводе войск и дал понять, что Кремль не пойдет на компромиссы по Крыму и Донбассу.

Источник: помощник президента России Владимир Мединский в комментарии переговоров с украинской делегацией в Стамбуле

Детали: Мединский утверждает, что Украина "на бумаге" выразила готовность отказаться от стремления в НАТО и от оружия массового поражения, а также согласиться на то, что на военные учения в Украине нужно будет разрешение РФ как "гаранта безопасности".

Реклама:

При этом он ни слова не сказал о готовности России отвести войска с территории Украины, равно как и искать компромисс в вопросах о статусе Крыма и ОРДЛО. 

Ранее Россия требовала от Украины признания Крыма российским, а так называемых "ДНР" и "ЛНР" – независимыми. Также Кремль выдвигал туманное требование о "денацификации" Украины. 

Прямая речь Мединского: "Вчера киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о своей готовности договариваться с Россией. Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения.

ВИДЕО ДНЯ

Эти принципы предусматривают: отказ от вступления в НАТО, фиксация внеблокового статуса Украины; отказ от ядерного оружия, а также владения, приобретения, разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов; обязательство проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласования с государствами-гарантами, в числе которых будет и Россия. 

Ну, то есть Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет Россия настаивала. Если эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории НАТОвского плацдарма будет ликвидирована. В этом, собственно, суть, смысл и важность предварительно согласованного на достаточно высоком уровне Украиной документа. 

Однако работа продолжается, переговоры продолжаются. 

Я хочу отдельно подчеркнуть, что принципиальная позиция нашей стороны в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной". 

Детали: Мединский сказал, что с 2014 года Россия "годами выдвигала эти требования и киевскому режиму, и его покровителям – в первую очередь, Соединенным Штатам Америки" в своих интересах, но "все эти требования игнорировались". 

"Вчера украинская сторона зафиксировала в письменном виде свою готовность к выполнению целого ряда важнейших для строительства в будущем нормальных и, надеюсь, добрососедских отношений с Россией", – заявил он, повторив все тезисы пропаганды Кремля о мотивах войны против Украины.

Этому предшествовало: 29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров украинской и российской делегаций об условиях восстановления мира. Стороны ничего не подписывали, но изложили финальные предложения, над которыми работали после встреч 28 февраля, 3-го и 7-го марта. 

Украина рассчитывает, что страны Совбеза ООН (Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль) и другие желающие могут стать гарантами безопасности Украины в качестве альтернативы принятию в НАТО. В случае агрессии против Украины страны-гаранты в 3 дня должны провести консультации и предоставить Украине помощь вооруженными силами, оружием, "закрытым" небом. 

Такие гарантии безопасности не будут работать на территориях Крыма и ОРДЛО.

Украинская делегация также предложила зафиксировать, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах,  вопрос Донбасса – на прямых переговорах президентов Украины и России.

В Германии заявили, что "в целом" готовы выступить гарантом безопасности Украины, а в Великобритании – что рассмотрят такую возможность, но британские войска не будут участвовать в войне с РФ.

Украина готова подписать международный договор о гарантиях безопасности только после проведения референдума по этому вопросу. Президент Владимир Зеленский также говорил, что этому должен предшествовать вывод войск РФ с территории Украины.

Темы: Росcиятюрьмапереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Росcия
Дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз в этом году − ВВС
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ
Последние новости
11:13
На участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их перекроют – заместитель Кличко
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
Все новости...
Реклама: