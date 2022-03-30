В России озвучили свое видение договоренностей с Украиной

Глава российской делегации Владимир Мединский считает, что Украина в Стамбуле заявила о готовности выполнить "принципиальные требования" РФ, при этом он ничего не сказал об отводе войск и дал понять, что Кремль не пойдет на компромиссы по Крыму и Донбассу.

Источник: помощник президента России Владимир Мединский в комментарии переговоров с украинской делегацией в Стамбуле

Детали: Мединский утверждает, что Украина "на бумаге" выразила готовность отказаться от стремления в НАТО и от оружия массового поражения, а также согласиться на то, что на военные учения в Украине нужно будет разрешение РФ как "гаранта безопасности".

При этом он ни слова не сказал о готовности России отвести войска с территории Украины, равно как и искать компромисс в вопросах о статусе Крыма и ОРДЛО.

Ранее Россия требовала от Украины признания Крыма российским, а так называемых "ДНР" и "ЛНР" – независимыми. Также Кремль выдвигал туманное требование о "денацификации" Украины.

Прямая речь Мединского: "Вчера киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о своей готовности договариваться с Россией. Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения.

Эти принципы предусматривают: отказ от вступления в НАТО, фиксация внеблокового статуса Украины; отказ от ядерного оружия, а также владения, приобретения, разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов; обязательство проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласования с государствами-гарантами, в числе которых будет и Россия.

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Ну, то есть Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет Россия настаивала. Если эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории НАТОвского плацдарма будет ликвидирована. В этом, собственно, суть, смысл и важность предварительно согласованного на достаточно высоком уровне Украиной документа.

Однако работа продолжается, переговоры продолжаются.

Я хочу отдельно подчеркнуть, что принципиальная позиция нашей стороны в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной".

Детали: Мединский сказал, что с 2014 года Россия "годами выдвигала эти требования и киевскому режиму, и его покровителям – в первую очередь, Соединенным Штатам Америки" в своих интересах, но "все эти требования игнорировались".

"Вчера украинская сторона зафиксировала в письменном виде свою готовность к выполнению целого ряда важнейших для строительства в будущем нормальных и, надеюсь, добрососедских отношений с Россией", – заявил он, повторив все тезисы пропаганды Кремля о мотивах войны против Украины.

Этому предшествовало: 29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров украинской и российской делегаций об условиях восстановления мира. Стороны ничего не подписывали, но изложили финальные предложения, над которыми работали после встреч 28 февраля, 3-го и 7-го марта.

Украина рассчитывает, что страны Совбеза ООН (Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль) и другие желающие могут стать гарантами безопасности Украины в качестве альтернативы принятию в НАТО. В случае агрессии против Украины страны-гаранты в 3 дня должны провести консультации и предоставить Украине помощь вооруженными силами, оружием, "закрытым" небом.

Такие гарантии безопасности не будут работать на территориях Крыма и ОРДЛО.

Украинская делегация также предложила зафиксировать, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах, вопрос Донбасса – на прямых переговорах президентов Украины и России.

В Германии заявили, что "в целом" готовы выступить гарантом безопасности Украины, а в Великобритании – что рассмотрят такую возможность, но британские войска не будут участвовать в войне с РФ.

Украина готова подписать международный договор о гарантиях безопасности только после проведения референдума по этому вопросу. Президент Владимир Зеленский также говорил, что этому должен предшествовать вывод войск РФ с территории Украины.