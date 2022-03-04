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Офис генпрокурора открыл дела из-за обстрела Изюма

Пятница, 4 марта 2022, 03:24

Офис генпрокурора начал уголовные производства по авиационному обстрелу Изюма в Харьковской области.

Источник: TG Офиса генерального прокурора

Детали: Речь идет о нарушении законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

Напомним: 3 марта россияне обстреляли дома в Изюме. В частности, было повреждено здание Изюмского районного управления полиции. Также разрушено здание общеобразовательной школы в селе Гороховатка Изюмского района. Погибли 8 мирных жителей, среди них - ребенок.

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