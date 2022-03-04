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Луганщина: враг продолжает круглосуточные обстрелы

Пятница, 4 марта 2022, 19:47

В Луганской области российские оккупанты продолжают стрелять по жилым домам и объектам инфраструктуры, попали в детскую больницу. ВСУ сдерживают захватчиков.

Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Facebook

Прямая речь: "Тяжелая ночь и трудный день. Оккупанты имеют одну цель - уничтожить нас, но это им не по зубам. ВСУ защищают нас по всем фронтам, россиянам не взять областного центра (временно центром области является Северодонецк). Российская армия никого не жалеет и бьет по украинцам сутки напролет".

Детали: По словам Гайдая, Сложная ситуация – в Попасной и Лисичанске в районе бывшего завода ГТВ (РТИ) и Стеклозавода – обстрелы не прекращаются. Куча поврежденного жилья. Детская больница сегодня с пробитой крышей. Есть пострадавшие. "Коммуникации пытаемся восстанавливать, однако из-за россиян в рабочем состоянии они остаются ненадолго", - добавил он.

Северодонецк почти круглосуточно под огнем оккупантов, город похож на апокалиптический. Многоэтажки, магазины, досуговые центры – враги стреляют без разбора.

Горная община находится в крайне тяжелой ситуации. Из-за сложности доступа к населенным пунктам из-за обстрелов - трудно оказывать помощь.

Прямая речь: "Только за вчера в области найдены тела семи погибших луганчан, ранены – 13 человек, из которых двое детей. Разрушение зданий идет на тысячу.

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Сегодня успешно эвакуировали поездом снова около тысячи жителей области. Сейчас договариваемся по зеленому коридору для всей области. Гуманитарная ситуация удовлетворительная только в северных городах, в других – хуже, фуры с запада Украины с провиантом и медикаментами уже едут.

Держимся! Еще немного! Все будет Украина!"

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