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МАГАТЭ проведет проверку двух АЭС в Украине

Денис КарловскийПятница, 4 марта 2022, 19:33
МАГАТЭ проведет проверку двух АЭС в Украине
Рафаэль Гросси на заседании Магате 4 марта. фото: getty images

Международное агентство по атомной энергии планирует послать своих инспекторов в Украину для проверки безопасности на Запорожской и Чернобыльской атомных электростанциях.

Источник: пресс-служба НАЭК "Энергоатом"

Детали: Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что из-за обстрелов российских оккупантов инспекторы прежде всего проверят Запорожскую АЭС.

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Кроме того, планируется провести срочную проверку Чернобыльской АЭС.

Предыстория:

  • На ночь 4 марта "кадыровцы" устроили стрельбу и обстреливали здание ЗАЭС, из-за чего возник пожар. На станции была объявлена ​​угроза ядерной катастрофы. По состоянию на утро 4 марта на станции работает только один реактор.
  • В Офисе президента Украины считают, что российское командование знало, чем угрожает целой Европе масштабная танковая атака Запорожской атомной станции.
  • 24 февраля российские оккупанты захватили территорию зоны отчуждения возле Чернобыльской АЭС. На следующий день было замечено превышение уровня радиации на объекте.
  • Украинские власти сообщали, что российские оккупанты, дислоцирующиеся на территории ЧАЭС, испытывают значительное радиационное излучение, поднимая радиоактивную пыль.

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Темы: АЭСобстрелРосcиявойна
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