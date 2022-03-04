МАГАТЭ проведет проверку двух АЭС в Украине

Международное агентство по атомной энергии планирует послать своих инспекторов в Украину для проверки безопасности на Запорожской и Чернобыльской атомных электростанциях.

Источник: пресс-служба НАЭК "Энергоатом"

Детали: Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что из-за обстрелов российских оккупантов инспекторы прежде всего проверят Запорожскую АЭС.

Кроме того, планируется провести срочную проверку Чернобыльской АЭС.

Предыстория: