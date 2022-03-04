МАГАТЭ проведет проверку двух АЭС в Украине

Международное агентство по атомной энергии планирует послать своих инспекторов в Украину для проверки безопасности на Запорожской и Чернобыльской атомных электростанциях.

Источник: пресс-служба НАЭК "Энергоатом"

Детали: Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что из-за обстрелов российских оккупантов инспекторы прежде всего проверят Запорожскую АЭС.

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Кроме того, планируется провести срочную проверку Чернобыльской АЭС.

Предыстория:

На ночь 4 марта "кадыровцы" устроили стрельбу и обстреливали здание ЗАЭС, из-за чего возник пожар. На станции была объявлена ​​угроза ядерной катастрофы. По состоянию на утро 4 марта на станции работает только один реактор.

В Офисе президента Украины считают, что российское командование знало, чем угрожает целой Европе масштабная танковая атака Запорожской атомной станции.

24 февраля российские оккупанты захватили территорию зоны отчуждения возле Чернобыльской АЭС. На следующий день было замечено превышение уровня радиации на объекте.

Украинские власти сообщали, что российские оккупанты, дислоцирующиеся на территории ЧАЭС, испытывают значительное радиационное излучение, поднимая радиоактивную пыль.