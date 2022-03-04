МАГАТЭ проведет проверку двух АЭС в Украине
Пятница, 4 марта 2022, 20:33
Международное агентство по атомной энергии планирует послать своих инспекторов в Украину для проверки безопасности на Запорожской и Чернобыльской атомных электростанциях.
Источник: пресс-служба НАЭК "Энергоатом"
Детали: Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что из-за обстрелов российских оккупантов инспекторы прежде всего проверят Запорожскую АЭС.
Кроме того, планируется провести срочную проверку Чернобыльской АЭС.
Предыстория:
- На ночь 4 марта "кадыровцы" устроили стрельбу и обстреливали здание ЗАЭС, из-за чего возник пожар. На станции была объявлена угроза ядерной катастрофы. По состоянию на утро 4 марта на станции работает только один реактор.
- В Офисе президента Украины считают, что российское командование знало, чем угрожает целой Европе масштабная танковая атака Запорожской атомной станции.
- 24 февраля российские оккупанты захватили территорию зоны отчуждения возле Чернобыльской АЭС. На следующий день было замечено превышение уровня радиации на объекте.
- Украинские власти сообщали, что российские оккупанты, дислоцирующиеся на территории ЧАЭС, испытывают значительное радиационное излучение, поднимая радиоактивную пыль.