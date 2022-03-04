Черногория закрыла воздушное пространство для российских самолетов

Черногория присоединилась к странам-членам Европейского Союза, закрыв свое воздушное пространство для всех российских самолетов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на черногорский общественный вещатель RTCG.

Напомним, 27 февраля страны ЕС закрыли свое воздушное пространство для воздушного сообщения с Россией в ответ на российское военное вторжение в Украину.

Через день Россия в ответ закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний из 36 стран, включая все страны ЕС.

В Европе небо для россиян остается открытым только в Сербии, Боснии и Герцоговине, Косово, Беларуси, Молдове и Турции.