Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Черногория закрыла воздушное пространство для российских самолетов

Пятница, 4 марта 2022, 19:48

Черногория присоединилась к странам-членам Европейского Союза, закрыв свое воздушное пространство для всех российских самолетов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на черногорский общественный вещатель RTCG.

Напомним, 27 февраля страны ЕС закрыли свое воздушное пространство для воздушного сообщения с Россией в ответ на российское военное вторжение в Украину.

Реклама:

Через день Россия в ответ закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний из 36 стран, включая все страны ЕС.

В Европе небо для россиян остается открытым только в Сербии, Боснии и Герцоговине, Косово, Беларуси, Молдове и Турции.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Последние новости
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
Все новости...
Реклама: