Управление ЗАЭС контролирует Украина – советник министра внутренних дел

Управление Запорожской АЭС находится под контролем Украины.

Источник: Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, цитирует Общественное

Детали: Управление Запорожской атомной электростанцией в городе Энергодар Запорожской области "находится в украинских руках".

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При этом, по словам Денисенко, россияне контролируют периметр АЭС.

Также советник добавил, что в ходе ночных боев в городе погибли три бойца Нагвардии Украины.

Прямая речь: "Ситуация в Энергодаре динамично меняется. Все время информация обновляется".

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Напомним: Территория Запорожской атомной электростанции 4 марта была захвачена российскими войсками, они контролируют админздания и проход на станцию.

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