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Управление ЗАЭС контролирует Украина – советник министра внутренних дел

Суббота, 5 марта 2022, 01:35
ЗАЭС, фото Getty Images

Управление Запорожской АЭС находится под контролем Украины.

Источник: Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, цитирует Общественное

Детали: Управление Запорожской атомной электростанцией в городе Энергодар Запорожской области "находится в украинских руках".

При этом, по словам Денисенко, россияне контролируют периметр АЭС.

Также советник добавил, что в ходе ночных боев в городе погибли три бойца Нагвардии Украины.

Прямая речь: "Ситуация в Энергодаре динамично меняется. Все время информация обновляется".

Напомним: Территория Запорожской атомной электростанции 4 марта была захвачена российскими войсками, они контролируют админздания и проход на станцию.

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Предыстория:

  • В ночь на 4 марта ядерная безопасность на Запорожской АЭС была нарушена, реакторы оказались в опасности из-за обстрелов российских военных и пожара.
  • Пожарных не допускали на тушение пожара, возникшего в результате боев, но позже допустили – и 06:20 пожар погасили
  • Президент Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу и заявил, что никто никогда не обстреливал атомные электростанции, россияне шантажируют взрывом и миру грозит глобальная катастрофа.
  • В Энергодаре – 6 энергоблоков, в то время как на Чернобыльской АЭС в 1986 году взорвался один. Всего в Украине 15 атомных блоков.

Темы: ЗАЭСвойнаЗапорожская область
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