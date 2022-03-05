Управление ЗАЭС контролирует Украина – советник министра внутренних дел
Суббота, 5 марта 2022, 01:35
Управление Запорожской АЭС находится под контролем Украины.
Источник: Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, цитирует Общественное
Детали: Управление Запорожской атомной электростанцией в городе Энергодар Запорожской области "находится в украинских руках".
При этом, по словам Денисенко, россияне контролируют периметр АЭС.
Также советник добавил, что в ходе ночных боев в городе погибли три бойца Нагвардии Украины.
Прямая речь: "Ситуация в Энергодаре динамично меняется. Все время информация обновляется".
Напомним: Территория Запорожской атомной электростанции 4 марта была захвачена российскими войсками, они контролируют админздания и проход на станцию.
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Предыстория:
- В ночь на 4 марта ядерная безопасность на Запорожской АЭС была нарушена, реакторы оказались в опасности из-за обстрелов российских военных и пожара.
- Пожарных не допускали на тушение пожара, возникшего в результате боев, но позже допустили – и 06:20 пожар погасили.
- Президент Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу и заявил, что никто никогда не обстреливал атомные электростанции, россияне шантажируют взрывом и миру грозит глобальная катастрофа.
- В Энергодаре – 6 энергоблоков, в то время как на Чернобыльской АЭС в 1986 году взорвался один. Всего в Украине 15 атомных блоков.