Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Управление ЗАЭС контролирует Украина – советник министра внутренних дел

Суббота, 5 марта 2022, 00:35
Управление ЗАЭС контролирует Украина – советник министра внутренних дел
ЗАЭС, фото Getty Images

Управление Запорожской АЭС находится под контролем Украины.

Источник: Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, цитирует Общественное

Детали: Управление Запорожской атомной электростанцией в городе Энергодар Запорожской области "находится в украинских руках".

Реклама:

При этом, по словам Денисенко, россияне контролируют периметр АЭС.

Также советник добавил, что в ходе ночных боев в городе погибли три бойца Нагвардии Украины.

Прямая речь: "Ситуация в Энергодаре динамично меняется. Все время информация обновляется".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Территория Запорожской атомной электростанции 4 марта была захвачена российскими войсками, они контролируют админздания и проход на станцию.

Предыстория:

  • В ночь на 4 марта ядерная безопасность на Запорожской АЭС была нарушена, реакторы оказались в опасности из-за обстрелов российских военных и пожара.
  • Пожарных не допускали на тушение пожара, возникшего в результате боев, но позже допустили – и 06:20 пожар погасили
  • Президент Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу и заявил, что никто никогда не обстреливал атомные электростанции, россияне шантажируют взрывом и миру грозит глобальная катастрофа.
  • В Энергодаре – 6 энергоблоков, в то время как на Чернобыльской АЭС в 1986 году взорвался один. Всего в Украине 15 атомных блоков.

Темы: ЗАЭСвойнаЗапорожская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Все новости...
ЗАЭС
МВД: Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. Главная угроза сейчас – вокруг ЗАЭС
В оккупированном Энергодаре россияне похитили еще одного работника ЗАЭС – Энергоатом
На 4 энергоблоке ЗАЭС произошел инцидент с утечкой воды из первого контура во второй
Последние новости
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
Все новости...
Реклама: