Зеленский призвал всех, кто может защищать города, оставаться и защищать

Президент Владимир Зеленский призвал всех украинцев в Мариуполе, Волновахе и других городах, которые могут защищать свои города, оставаться там и защищать свою территорию.

Источник: видеообращение Зеленского утром 5 марта

Прямая речь Зеленского: "Гуманитарные коридоры должны работать сегодня. Мариуполь и Волноваха. Чтобы спасти людей. Женщин, детей, пожилых людей. Чтобы дать продукты питания и лекарства тем, кто остается. Наша помощь уже в пути.

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Все, кто нуждается в помощи, должны получить возможность уйти. Кто желает.

Все, кто может защищать свой город, должны продолжать борьбу. Должны. Если все уйдут, то чей тогда будет этот город?".

Детали: Зеленский напомнил, что ВСУ храбро держат все ключевые направления нашей обороны, контратакуют оккупантов под Харьковом, держат Николаев, Киев, Черниговщину, Сумщину, Донбасс.

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По словам президента, оккупанты несут такие потери, которых они не видели и в самом страшном сне.

Зеленский заявил, что восхищается каждым украинцем, каждой п украинкой, которые протестуют – которые с национальным флагом идут против танков врага и "показывают российским военным, что они проиграют".

Президент подчеркнул, что "невозможно выиграть у людей, которые без оружия в руках останавливают военную технику, и которые отказываются брать что-либо из рук оккупантов".