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Зеленский призвал всех, кто может защищать города, оставаться и защищать

Ирина БалачукСуббота, 5 марта 2022, 11:44
Владимир Зеленский. Фото с Instagram

Президент Владимир Зеленский призвал всех украинцев в Мариуполе, Волновахе и других городах, которые могут защищать свои города, оставаться там и защищать свою территорию.

Источник: видеообращение Зеленского утром 5 марта

Прямая речь Зеленского: "Гуманитарные коридоры должны работать сегодня. Мариуполь и Волноваха. Чтобы спасти людей. Женщин, детей, пожилых людей. Чтобы дать продукты питания и лекарства тем, кто остается. Наша помощь уже в пути.

Все, кто нуждается в помощи, должны получить возможность уйти. Кто желает.

Все, кто может защищать свой город, должны продолжать борьбу. Должны. Если все уйдут, то чей тогда будет этот город?".

Детали: Зеленский напомнил, что ВСУ храбро держат все ключевые направления нашей обороны, контратакуют оккупантов под Харьковом, держат Николаев, Киев, Черниговщину, Сумщину, Донбасс.

По словам президента, оккупанты несут такие потери, которых они не видели и в самом страшном сне.

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Зеленский заявил, что восхищается каждым украинцем, каждой п украинкой, которые протестуют – которые с национальным флагом идут против танков врага и "показывают российским военным, что они проиграют".

Президент подчеркнул, что "невозможно выиграть у людей, которые без оружия в руках останавливают военную технику, и которые отказываются брать что-либо из рук оккупантов".

Темы: ЗеленскийМариупольВолновахавойна
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