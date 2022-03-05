Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский призвал всех, кто может защищать города, оставаться и защищать

Ирина БалачукСуббота, 5 марта 2022, 10:44
Зеленский призвал всех, кто может защищать города, оставаться и защищать
Владимир Зеленский. Фото с Instagram

Президент Владимир Зеленский призвал всех украинцев в Мариуполе, Волновахе и других городах, которые могут защищать свои города, оставаться там и защищать свою территорию.

Источник: видеообращение Зеленского утром 5 марта

Прямая речь Зеленского: "Гуманитарные коридоры должны работать сегодня. Мариуполь и Волноваха. Чтобы спасти людей. Женщин, детей, пожилых людей. Чтобы дать продукты питания и лекарства тем, кто остается. Наша помощь уже в пути.

Реклама:

Все, кто нуждается в помощи, должны получить возможность уйти. Кто желает.

Все, кто может защищать свой город, должны продолжать борьбу. Должны. Если все уйдут, то чей тогда будет этот город?".

Детали: Зеленский напомнил, что ВСУ храбро держат все ключевые направления нашей обороны, контратакуют оккупантов под Харьковом, держат Николаев, Киев, Черниговщину, Сумщину, Донбасс.

ВИДЕО ДНЯ

По словам президента, оккупанты несут такие потери, которых они не видели и в самом страшном сне.

Зеленский заявил, что восхищается каждым украинцем, каждой п украинкой, которые протестуют – которые с национальным флагом идут против танков врага и "показывают российским военным, что они проиграют".

Президент подчеркнул, что "невозможно выиграть у людей, которые без оружия в руках останавливают военную технику, и которые отказываются брать что-либо из рук оккупантов".

Темы: ЗеленскийМариупольВолновахавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине объявлена воздушная тревога
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
Все новости...
Реклама: