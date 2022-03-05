Польша готовит специальный закон об украинских беженцах

временное убежище для беженцев из Украины в Перемышле, Польша, NurPhoto via Getty Images

Уже на следующей неделе польское правительство внесет в Сейм специальный законопроект, касающийся прав и гарантий для беженцев из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Onet.pl.

Законопроект должен ответить на ключевые вопросы, касающиеся правовых оснований пребывания украинцев в Польше. Что можно делать мигрантам? Сколько времени они могут легально находиться в Польше и какие у них права?

Учитывая, что эта проблема возникла только в последние дни, законопроект готовится в срочном режиме. Поэтому пока неизвестно, какие социальные гарантии планируются предоставить украинцам.

Однако представители правоохранительных организаций, привлеченных к разработке этого документа, уже отмечают его два недостатка, как нужно срочно исправить.

Первая проблема – дискриминация украинцев, прибывших в Польшу до 24 февраля и после. На статус беженца могут претендовать только прибывшие в Польшу с начала агрессии РФ.

Зато те, кто находился в Польше, ранее такого права не будут иметь, хотя часто они уже не имеют возможности вернуться домой.

Вторая проблема – защита детей, прибывших в Польшу без документов. Правительство предлагает социальные выплаты польским семьям, взявшим к себе украинских детей. Однако в случае детей без документов эта норма не будет работать.

Напомним, по данным польских властей, в настоящее время в страну прибыло около 600 тыс украинцев. Официальная Варшава не исключает, что в будущем количество беженцев может пойти на миллионы.