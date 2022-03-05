Группа хакеров Anonymous "положили" сайт ФСБ РФ

Международная группа хакеров Anonymous прекратила работу сайта российской федеральной службы безопасности.

Источник: twitter-страница Anonymous

Детали: При переходе на сайт появляется сообщение об ошибке.

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Предположительно, хакеры провели Ddos-атаку на сайт ФСБ.

Справка: Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в цифровом пространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.

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