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Группа хакеров Anonymous "положили" сайт ФСБ РФ

Денис КарловскийСуббота, 5 марта 2022, 20:54
Скриншот Уп

Международная группа хакеров Anonymous прекратила работу сайта российской федеральной службы безопасности.

Источник: twitter-страница Anonymous

Детали: При переходе на сайт появляется сообщение об ошибке.

Предположительно, хакеры провели Ddos-атаку на сайт ФСБ.

Справка: Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в цифровом пространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.

Предыстория:

  • После начала полномасштабной войны России против Украины группа Anonymous объявила кибервойну российским представителям власти, политикам и государственным пропагандистам.
  • Хакеры взломали сайт российского министерства обороны и распространили личные данные работников оккупационного ведомства.
  • 26 февраля благодаря действиям хакеров "легли" сайты Кремля, Роскомнадзора, минобороны, министерства иностранных дел, ряда государственных новостных агентств, а на государственных телеканалах включили украинскую музыку. Также хакеры взломали вебсайт правительства Чеченской республики, руководство которой поддерживает Путина и российскую войну против Украины.
  • 5 марта российские власти угрожали компании Apple большими штрафами из-за того, что на ее картах для пользователей российское министерство обороны обозначено как "Министерство Фашизма Российской Федерации". Однако перед этим 1 марта Apple прекратила продажу своих продуктов на российской территории и отключила систему оплаты Apple Pay для российских пользователей.

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Темы: хакерыкибербезопасностьФСБРосcия
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