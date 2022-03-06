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Немецкий биатлонист Лессер запустил информационную кампанию для Украины

Воскресенье, 6 марта 2022, 11:40

Один из лидеров сборной Германии по биатлону Эрик Лессер на этапе Кубка мира в финском Контиолахти выступал с украинской символикой на своей винтовке и на элементах спортивной формы. Спортсмен также запустил информационную кампанию в поддержку Украины.

Источник: комментарий украинской биатлонистки Анастасии Меркушиной, которую цитирует Суспильне

Детали: 5 марта на страницах Лессера в социальных сетях начали появляться посты на русском языке. Как оказалось, их писала украинская биатлонистка Анастасия Меркушина, чтобы рассказать правду о войне в Украине.

Лессер лично обратился к ней и предложил помощь в том, что распространять правдивую информацию о том, что происходит после нападения Российской Федерации на Украину.

Прямая речь Меркушиной: "Он предложил свое пространство, чтобы донести правду до российских подписчиков. Я предупреждала, что будет много хейта и недоразумения. Однако он сказал, что это неважно, что кроме сине-желтых флагов он хочет помочь делом. У меня не хватает слов, как я ему благодарна".

Сейчас на странице немецкого биатлониста вышло три поста о войне в Украине, в частности, были показаны фотографии из Чернигова и Сум. 

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Темы: Германиявойнабиатлон
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