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Силы ПВО Харькова сбили самолет оккупантов – ОГА

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 марта 2022, 12:07
Силы ПВО Харькова сбили самолет оккупантов – ОГА
сбитый российский самолет, фото иллюстративное

Утром 6 марта силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили очередной боевой самолет военно-воздушных сил Российской Федерации – штурмовик Су-25.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Пилоту самолета удалось катапультироваться, подразделения Вооруженных сил совместно с силами территориальной обороны, Национальной гвардии и Службы безопасности ведут активные поиски воздушного преступника.

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Вооруженные силы России направляют в Харьков значительную часть собственного воздушного флота. Над городом Харьков почти постоянно одновременно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, периодически осуществляющих бомбардировку кварталов города с мирными жителями".

Темы: ХарьковвойнаРосcия
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