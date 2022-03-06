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Российские войска обстреляли блокпост в Киевской области: 5 погибших

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 18:31
фото МВД

В результате обстрела войсками РФ блокпоста на Фастовщине (Киевская область) погибли 5 человек, еще один ранен.

Источник: МВД

 
фото МВД

Дословно: "5 марта около 18:00 оккупанты из военной техники произвели обстрел жителей села Ясногородка Бышевской территориальной громады. Вероятно, расстрел вели из пулемета.

В результате атаки погибли 5 человек, еще один человек ранен".

Детали: Полицейские призывают граждан не подвергать себя опасности, вместо этого вступать в ряды территориальной обороны.

 

Темы: Киевская областьвойнаРосcия
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