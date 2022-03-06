Российские войска обстреляли блокпост в Киевской области: 5 погибших
Воскресенье, 6 марта 2022, 18:31
В результате обстрела войсками РФ блокпоста на Фастовщине (Киевская область) погибли 5 человек, еще один ранен.
Источник: МВД
Дословно: "5 марта около 18:00 оккупанты из военной техники произвели обстрел жителей села Ясногородка Бышевской территориальной громады. Вероятно, расстрел вели из пулемета.
В результате атаки погибли 5 человек, еще один человек ранен".
Детали: Полицейские призывают граждан не подвергать себя опасности, вместо этого вступать в ряды территориальной обороны.