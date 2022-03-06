В немедленной эвакуации нуждаются сотни тысяч украинцев в десятках населенных пунктов – ОП

Больше всего нуждаются в гуманитарных коридорах населенные пункты в Сумской, Черниговской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях.

Источник: Офис президента в комментарии для СМИ

Детали: В ОП отметили, что всего городов, где гуманитарная ситуация катастрофическая, уже несколько десятков, и их количество растет ежедневно.

Населенные пункты в районах боевых действий, требующие создания гуманитарных коридоров:

Сумская область (направления Сумы, Шостка, Ромны, Конотоп, Ахтырка)

Черниговская область (восточная и северная части области)

Харьковская область (вся область, кроме юго-восточной части)

Киевская область (Буча, Ирпень, Вышгород, Иванков, Васильков, Бородянка)

Николаевская область (Баштанский, Снегирев, Березнеговатское направления)

Запорожская область (Токмакское, Бердянское, Великобелозерское направления)

Херсонская область (Чаплинка, Каланчак, Геническое и Новокаховское направления)

Луганская и Донецкая области.

По данным ОП, в немедленной эвакуации нуждаются сотни тысяч украинцев.

"Уже дважды были согласованы и затем сорваны российской стороной гуманитарные коридоры из Мариуполя и Волновахи. Они включают в себя эвакуацию более 200 тысяч человек", - напомнили в Офисе президента.

Там отметили, что согласно международному гуманитарному праву, посредниками в процессе организации гуманитарных коридоров могут выступать государство-покровительница (независимая "третья сторона", не участвующая в конфликте) или международные гуманитарные организации.

В Украине подобным посредником выступает Международный комитет Красного Креста. 5 марта о готовности присоединиться к процессу также заявило представительство ООН в Украине.

"Очевидно, что российская сторона грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, используя тему гуманитарных коридоров как повод для усиления собственных военных позиций с целью полного захвата территории Украины и терроризирования и уничтожения гражданского населения", - заявили в ОП.

Там подчеркнули, что Украина и ВСУ гарантируют выполнение соглашений о гуманитарных коридорах и выполнение всех требований международного гуманитарного права.

"Вопрос гуманитарной помощи Украине должен оказаться в эпицентре внимания самых влиятельных международных структур, в частности – "Большой семерки" (G7) в составе США, Японии, Великобритании, Франции, Италии, Канады и, конечно, Германии", - отметили в ОП.