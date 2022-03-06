Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В немедленной эвакуации нуждаются сотни тысяч украинцев в десятках населенных пунктов – ОП

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 20:28
В немедленной эвакуации нуждаются сотни тысяч украинцев в десятках населенных пунктов – ОП
ЭВАКУАЦИЯ ИЗ МАРИУПОЛЯ. ФОТО С FACEBOOK ПАВЛА КИРИЛЕНКО

Больше всего нуждаются в гуманитарных коридорах населенные пункты в Сумской, Черниговской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях.

Источник: Офис президента в комментарии для СМИ

Детали: В ОП отметили, что всего городов, где гуманитарная ситуация катастрофическая, уже несколько десятков, и их количество растет ежедневно.

Реклама:

Населенные пункты в районах боевых действий, требующие создания гуманитарных коридоров:

  • Сумская область (направления Сумы, Шостка, Ромны, Конотоп, Ахтырка)
  • Черниговская область (восточная и северная части области)
  • Харьковская область (вся область, кроме юго-восточной части)
  • Киевская область (Буча, Ирпень, Вышгород, Иванков, Васильков, Бородянка)
  • Николаевская область (Баштанский, Снегирев, Березнеговатское направления)
  • Запорожская область (Токмакское, Бердянское, Великобелозерское направления)
  • Херсонская область (Чаплинка, Каланчак, Геническое и Новокаховское направления)
  • Луганская и Донецкая области.

По данным ОП, в немедленной эвакуации нуждаются сотни тысяч украинцев.

 

"Уже дважды были согласованы и затем сорваны российской стороной гуманитарные коридоры из Мариуполя и Волновахи. Они включают в себя эвакуацию более 200 тысяч человек", - напомнили в Офисе президента.

ВИДЕО ДНЯ

Там отметили, что согласно международному гуманитарному праву, посредниками в процессе организации гуманитарных коридоров могут выступать государство-покровительница (независимая "третья сторона", не участвующая в конфликте) или международные гуманитарные организации.

В Украине подобным посредником выступает Международный комитет Красного Креста. 5 марта о готовности присоединиться к процессу также заявило представительство ООН в Украине.

"Очевидно, что российская сторона грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, используя тему гуманитарных коридоров как повод для усиления собственных военных позиций с целью полного захвата территории Украины и терроризирования и уничтожения гражданского населения", - заявили в ОП.

Там подчеркнули, что Украина и ВСУ гарантируют выполнение соглашений о гуманитарных коридорах и выполнение всех требований международного гуманитарного права.

"Вопрос гуманитарной помощи Украине должен оказаться в эпицентре внимания самых влиятельных международных структур, в частности – "Большой семерки" (G7) в составе США, Японии, Великобритании, Франции, Италии, Канады и, конечно, Германии", - отметили в ОП.

Темы: эвакуацияОфис президентавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
эвакуация
В Москве отменили более 20 авиарейсов и эвакуируют Киевский вокзал
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Последние новости
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: