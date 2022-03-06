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Россиян может ждать "внутренний" интернет: власти смогут полностью блокировать сайты

Денис КарловскийВоскресенье, 6 марта 2022, 21:28
Россиян может ждать внутренний интернет: власти смогут полностью блокировать сайты

Российские власти размышляют над возможностью создания "внутреннего" интернета, в котором любые сайты в мире можно будет полностью отключить для рядовых граждан.

Источник: "Медуза" с комментарием киберспециалиста Саркиса Дарбиняна

Прямая речь Дарбиняна: "Надо понимать, что мы не можем отключиться от глобального интернета в одночасье. Технически можно отключить все точки разграниченной передачи и на этом все закончится (и глобального интернета в России не будет – ред.), но, с точки зрения экономических факторов, трудно представить, что отключение будет одномоментным. Вся российская экономика завязана на глобальную сеть, ее отключение — удар гораздо круче, чем санкции, которые сейчас вводятся и уже влияют на экономику.".

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Детали: В сети появились правительственные инструкции по предоставлению полных данных о правительственных веб-ресурсах и сайтах. Некоторые эксперты предположили, что это может быть признаком подготовки к внедрению "внутреннего" закрытого интернет-пространства для рядовых россиян.

Специалист считает, что вероятность отключения сейчас равна примерно 50%, но он не исключает полностью такой вариант.

В случае введения внутреннего или "суверенного" интернета все базы данных по доменным именам копируются в национальной базе данных через национальные домены .рф и .ru. Роскомнадзор будет полностью контролировать всю инфраструктуру серверов тогда.

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Соответственно, если определенный внешний сайт будет внесен в реестр запрещенных ресурсов, провайдеры будут блокировать прямой доступ к сайту, и VPN не поможет.

Дарбинян предостерегает, что тогда россияне окажутся в "цифровом мраке" и придется искать другие способы коммуникации, кроме Интернета.

В то же время, он предположил, что появление правительственных инструкций могло быть обусловлено недавними хакерскими кибератаками группы Anonymous на правительственные страницы и российские государственные СМИ. В частности, в правительственной инструкции просят установить двухфакторную идентификацию, чтобы обезопасить возможный взлом ресурсов.

Предыстория:

  • После начала полномасштабной войны России против Украины группа Anonymous объявила кибервойну российским представителям власти, политикам и государственным пропагандистам.
  • Хакеры взломали сайт российского министерства обороны и распространили личные данные работников оккупационного ведомства.
  • 26 февраля благодаря действиям хакеров "легли" сайты Кремля, Роскомнадзора, минобороны, министерства иностранных дел, ряда государственных новостных агентств, а на государственных телеканалах включили украинскую музыку. Также хакеры взломали вебсайт правительства Чеченской республики, руководство которой поддерживает Путина и российскую войну против Украины.
  • 5 марта российские власти угрожали компании Apple большими штрафами из-за того, что на ее картах для пользователей российское министерство обороны обозначено как "Министерство Фашизма Российской Федерации". Однако перед этим 1 марта Apple прекратила продажу своих продуктов на российской территории и отключила систему оплаты Apple Pay для российских пользователей.

Темы: Росcияинтернеткибербезопасностьхакеры
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