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Дуда: Нет никаких признаков, что россияне готовы к штурму Киева

Анастасия КалатурПонедельник, 7 марта 2022, 04:20
ФОТО: GETTY

Польский президент Анджей Дуда разговаривал с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: Анджей Дуда в Twitter

Дословно: "Президент Украины Владимир Зеленский рассказал мне, что под Киевом постоянно накапливались российские войска и техника. Но нет никаких признаков энтузиазма или готовности к штурму. С другой стороны, защитники готовы к бою и у них большая мотивация дать отпор врагу.

Поддержите Украину!".

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Темы: ДудаПольша
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