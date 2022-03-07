Дуда: Нет никаких признаков, что россияне готовы к штурму Киева
Понедельник, 7 марта 2022, 04:20
Польский президент Анджей Дуда разговаривал с президентом Владимиром Зеленским.
Источник: Анджей Дуда в Twitter
Дословно: "Президент Украины Владимир Зеленский рассказал мне, что под Киевом постоянно накапливались российские войска и техника. Но нет никаких признаков энтузиазма или готовности к штурму. С другой стороны, защитники готовы к бою и у них большая мотивация дать отпор врагу.
Поддержите Украину!".
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