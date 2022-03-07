Украина победит – глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что верит в победу Украины в войне с Россией.

Источник: Ле Дриан в эфире телеканала France 5, цитирует DW

Прямая речь: "Считаю, что Украина победит.

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Уже в течение десяти дней больше всего впечатляет сопротивление Украины в таких масштабах, которых эксперты не могли себе представить".

"Цена войны станет невыносимой, и президент Путин в какой-то момент будет поставлен перед выбором: либо получить существенные последствия для функционирования России, либо начать переговоры".

Детали: Ле Дриан выразил уверенность, что западные санкции против РФ в долгосрочной перспективе будут удерживать Путина от дальнейшей агрессии.

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Напомним: Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен убежден, что Украина способна победить в пошедшей не по плану Путина войне с Россией.