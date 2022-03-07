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Вице-премьер упрекнула Красный Крест за страх перед Россией

Катерина ТищенкоПонедельник, 7 марта 2022, 23:10
Вице-премьер упрекнула Красный Крест за страх перед Россией
Ирина Верещук, фото Мининтеграции

Вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявляет, что Международный Красный Крест, который должен помочь обеспечить гуманитарные коридоры, не выполняет своего главного назначения из-за страха перед РФ.

Источник: Верещук во время телемарафона украинских каналов, пишет Укринформ

Прямая речь: "Я общаюсь сейчас очень много с Красным Крестом... и наблюдаю, как те, кто имеют нейтральный статус и должны обеспечить гуманитарные коридоры, ползая, фактически унижаясь перед Российской Федерацией, боятся у них даже взять письмо, в котором Российская Федерация должна подтвердить наличие и акцептацию маршрута, который мы согласовали.

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Не говоря о том, чтобы дать автомобиль, который станет во главе колонны и будет свидетельствовать, что это дети, женщины, что это медикаменты и продукты".

Детали: Верещук обратилась к Эммануэлю Макрону, Борису Джонсону и Джо Байдену с призывом помочь открыть реальные действенные гуманитарные коридоры, которые спасут жизнь сотням, тысячам людей, в том числе – иностранным гражданам.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 5 марта русские захватчики сорвали запланированную эвакуацию населения из Мариуполя и Волновахи.
  • 6 марта оккупанты также начали обстрелы и сорвали открытие "гуманитарного коридора" из Мариуполя.
  • Утром 7 марта оккупанты объявили так называемый "режим тишины", без согласования с украинской стороной, и предложили мирным жителям эвакуироваться на территорию России и Беларуси.
  • Вечером 7 марта оккупанты заявили, что готовы открыть гуманитарные коридоры для эвакуации населения Киева, Харькова, Мариуполя, Сум и Чернигова в 10:00 8 марта.

Темы: Красный КрестВерещукэвакуациявойна
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