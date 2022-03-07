Оккупанты заявили об остановке огня и "гумкоридорах" для пяти городов
Понедельник, 7 марта 2022, 21:36
Российские оккупанты заявляют, что готовы открыть гуманитарные коридоры для эвакуации населения Киева, Харькова, Мариуполя, Сум и Чернигова в 10:00 8 марта.
Источник: российское государственное издание "РИА Новости"
Детали: Якобы российское министерство обороны объявляет "режим тишины" с 10 часов 8 марта для выхода населения из пяти городов.
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Предыстория:
- 7 марта прошел третий раунд переговоров между украинской и российской делегациями в Беларуси. Член украинской делегации Михаил Подоляк сообщил, что стороны согласовали определенные логистические моменты по обеспечению гуманитарных кордиоров в городах, оказавшихся окруженными оккупационными войсками РФ или пострадавших от ракетных и авиационных ударов. В то же время российская делегация сказала, что ее ожидания от переговоров не оправдались.
- Утром 7 марта русские оккупанты объявили так называемый "режим тишины", без согласования с украинской стороной, и предложили мирным жителям эвакуироваться на территорию России и Беларуси.
- Из горячих точек в пригородах Киева в течение 7 марта удалось эвакуировать 2 тысячи человек, но еще 4 тысячи остались в разрушенных домах без света, воды, тепла и еды.
- 6 марта русские оккупанты начали обстрелы и сорвали открытие "гуманитарного коридора" из Мариуполя. Его открытие было запланировано на 12 часов дня.
- 5 марта русские захватчики также сорвали запланированную эвакуацию населения из Мариуполя и Волновахи.