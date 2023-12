В ООН запевнили, що вважають "війною" напад РФ, але "могли бути спроби заборонити" це слово

Організація Об'єднаних Націй заперечує, що її співробітникам було наказано не використати слова "війна чи вторгнення" щодо нападу Росії на Україну.

Про це в електронному листі Guardian заявив офіційний представник ООН Стефан Дюжаррик, пише "Європейська правда".

Дюжаррик сказав, що це "просто не той випадок, коли співробітникам було надано вказівку не використовувати такі слова, як "війна" та "вторгнення", для опису ситуації".

Він також вказав на недавній твіт заступниці генерального секретаря ООН Розмарі ДіКарло, в якому була фраза "ця війна безглузда".

Nearly two weeks on, it is painfully clear that those suffering the most after Russia's invasion of #Ukraine are civilians - killed, wounded, displaced. This war is senseless. We are ready to support all good-faith efforts at negotiation to end the bloodshed.