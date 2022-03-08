Из-за обстрелов оккупантов в Харьковской области погибли 2 человека, один из них 7-летний ребенок

В результате обстрелов российских оккупантов в селе Донец на Харьковщине погибли два человека, один из которых семилетний ребенок.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Около 19:05 снаряд российских захватчиков попал в жилой дом в Донце Чугуевского района.

Еще одного человека спасатели сумели достать из-под завалов.

Фото: пресс-служба ГСЧС

Фото: пресс-служба ГСЧС

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