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Из-за обстрелов оккупантов в Харьковской области погибли 2 человека, один из них 7-летний ребенок

Денис КарловскийВторник, 8 марта 2022, 22:15
Масштабы разрушений в результате обстрелов оккупантов. Фото: getty images

В результате обстрелов российских оккупантов в селе Донец на Харьковщине погибли два человека, один из которых семилетний ребенок.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Около 19:05 снаряд российских захватчиков попал в жилой дом в Донце Чугуевского района.

Еще одного человека спасатели сумели достать из-под завалов.

 
Фото: пресс-служба ГСЧС
 
Фото: пресс-служба ГСЧС

Предыстория:

  • За сутки 8 марта в Харькове от боевых действий российских оккупантов погибли 27 гражданских.
  • Российские оккупанты уничтожили из артиллерии городскую больницу Изюма. Пациентам и врачам пришлось выбираться из-под завалов самостоятельно.
  • Оккупанты убили двух человек в экопарке в Харькове, которые пришли покормить животных в зоопарке.
  • "Укрзализныця" сумела эвакуировать более 600 тысяч жителей из Харькова.
  • По данным Генштаба ВСУ, россияне сосредотачивают свои подразделения для штурма и захвата Харькова. С начала полномасштабной войны 24 февраля оккупанты обстреливают жилые кварталы из артиллерии, ракетного и авиационного вооружения.

Темы: РосcияобстрелХарьковская областьдети
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