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Спецслужбы США не считают, что Путин сошел с ума

Денис КарловскийВторник, 8 марта 2022, 22:51
Спецслужбы США не считают, что Путин сошел с ума
директор ЦРУ Уильям Бернс на слушаниях в Конгрессе 8 марта. Фото: getty images

Центральное разведывательное управление США не имеет оснований считать, что российский президент Владимир Путин сошел с ума.

Источник: New York Times с комментарием директора ЦРУ Уильяма Бернза

Прямая речь Бернза: "Президент Путин не сумасшедший, но его взгляды стали более твердыми. Из-за его растущей изоляции и отчуждения от окружения с ним стало очень трудно иметь дело.

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Поступки и действия Путина должны развеять любое сомнение в его намерениях захватить Украину. Однако события последней недели воспрепятствовали его планам.

В первую очередь благодаря украинцам, их храбрости и сообразительности, а также силе их лидеров, что ошеломило и смутило его. Его расстроила реакция Запада и единство союзников в НАТО, особенно некоторые решения, принятые немецким правительством.

Я считаю, что он также был озадачен боеспособностью собственной армии".

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Детали: По мнению Бернза, россияне когда-нибудь начнут осознавать последствия российско-украинской войны, но не стоит надеяться на скорую смену в настроениях. Из-за запрета независимых СМИ, тщательной цензуры и воинственной пропаганды государственных СМИ большинство населения не проинформировано о масштабе угроз.

Однако директор ЦРУ говорит, что массовые похороны российских военных, убитых в ходе боевых действий в Украине, повлияют на смену настроений.

Бернз сказал, что по данным американской разведки, в России арестовали 13-14 тысяч человек, вышедших на протесты против войны в Украине, что, по его мнению, немалое количество в репрессивном российском обществе.

Директор ЦРУ во вторник 8 марта выступал на слушаниях в Конгрессе в рамках обсуждений рисков безопасности для США и мира

Предыстория:

  • Бернз рассказал также, что американская разведка располагает данными о готовности российской армии к еще более жестким боевым действиям и планам террора в отношении мирных жителей в ближайшие недели.
  • Ранее американские журналисты говорили, что Белый дом и Конгресс дали задание разведке выяснить психическое состояние Путина и как это влияет на его решение о войне в Украине. Разведка сумела выяснить, что Путина очень сильно разозлили санкции.
  • Бывший депутат российской госдумы и бывший командующий эстонской армией распространили нарратив, без ссылок на источники, что Путин сидит в бункере на Урале и озадачен санкциями и свирепствует на свое окружение из-за неудач российской армии в Украине.
  • По данным опроса россиян, проведенного фондом оппозиционера Алексея Навального, в России растут антивоенные настроения.
  • Президент США Джо Байден заявил 8 марта, что Украина никогда не станет "победой" для Путина.

Темы: ПутинразведкаСШАРосcия
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